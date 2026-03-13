En los sistemas políticos modernos de Occidente se supone que la religión y el Estado deben permanecer separados, un principio que surgió en parte de la larga historia europea de conflictos religiosos y guerras libradas en nombre de la fe.

Sin embargo, el lenguaje religioso ha reaparecido de manera repetitiva en momentos de confrontación geopolítica. Tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, llevados a cabo durante el Ramadán, el mes bendito del islam, parte de la retórica en torno al conflicto ha vuelto a invocar temáticas teológicas e imágenes apocalípticas.

Poco después de los ataques surgieron reportes acerca de que algunos militares estadounidenses se habrían quejado ante grupos de derechos humanos debido a que sus comandantes enmarcaron la operación como parte del “plan de Dios”, haciendo referencia al concepto bíblico de Armagedón descrito en el libro del Apocalipsis.

Dicho texto, con el que concluye el Nuevo Testamento, contiene profecías sobre el fin de los tiempos que ubican la tierra de Israel en el centro de una batalla apocalíptica entre el bien y el mal.

“El intenso apoyo religioso a Israel se fundamenta en una interpretación (errónea) del libro del Apocalipsis", explica Richard Falk, experto en asuntos internacionales, señalando en su conversación con TRT World la influencia que tienen las interpretaciones evangélicas en el discurso político estadounidense.

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El simbolismo religioso también ha aparecido en la retórica política de Israel. Poco después de los ataques, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió a Irán como “Amalec”, invocando a un enemigo bíblico referenciado en la Torá como una fuerza que debe ser recordada y confrontada.

“Leemos en la porción de la Torá de esta semana: ‘Recuerda lo que Amalec te hizo’. Recordamos, y actuamos”, aseveró Netanyahu.

Estas referencias han reavivado el debate entre académicos sobre el papel que los relatos religiosos desempeñan en la configuración de las percepciones del conflicto.

Según Luciano Zaccara, experto en Irán y política de Oriente Medio, el momento de la confrontación también coincidió con la festividad judía de Purim, que conmemora la supervivencia de los judíos en el Imperio persa tal como se narra en el libro de Ester.

En 2026, el Purim comenzó en la noche del 2 de marzo, continuó el 3 de marzo, y se prolongó hasta el 4 de marzo en Jerusalén. La coincidencia con la escalada contra Irán ha llevado a algunos comentaristas a enmarcar la confrontación actual a través de analogías históricas y bíblicas.

Sin embargo, Zaccara advierte contra considerar a la religión como la causa principal del conflicto.

“La religión no es la causa primaria de la guerra, al menos desde el lado estadounidense”, señala a TRT World, aunque apunta que el lenguaje religioso puede ayudar a “avivar y justificar” las decisiones políticas.

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“No es la primera vez que esto ocurre”, añade, recordando que el expresidente de EE.UU. George W. Bush inicialmente denominó la invasión de Afganistán como “justicia infinita”, una expresión que fue modificada posteriormente tras las críticas de que invocaba simbolismo religioso.

¿Dominación judeocristiana?

Zaccara también destaca el lenguaje de Pete Hegseth , secretario de Guerra de EE.UU. y defensor del sionismo cristiano, a quien “claramente lo impulsa una creencia religiosa radical extrema que afecta toda la narrativa y justificación de la guerra”.

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Durante un programa reciente, el comentarista político estadounidense Tucker Carlson, quien además es una de las principales voces del movimiento Make America Great Again y se ha declarado explícita y frecuentemente creyente cristiano, emitió un discurso de Hegseth pronunciado en Jerusalén en 2018.