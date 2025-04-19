El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó enérgicamente las incursiones israelíes en el recinto de Al-Aqsa en Jerusalén, afirmando que la mezquita y su complejo, que incluye la Cúpula de la Roca, son un todo indivisible que pertenece únicamente a los musulmanes.

“Al Haram al Sharif, que incluye la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, es un conjunto sagrado de 144 acres que pertenece solo al islam”, declaró durante su discurso en la 3ª Bienal Internacional Yeditepe en Estambul. “No permitiremos que se socave su unidad ni su santidad”, añadió.

Erdogan reafirmó que Al-Aqsa constituye una “línea roja” para Türkiye que jamás será cruzada, y exigió a Israel que detenga de inmediato todas las provocaciones, redadas y ataques contra el lugar sagrado.

Incursión masiva de colonos

Las declaraciones del presidente Erdogan se producen tras una nueva ola de irrupciones de colonos israelíes en el recinto sagrado, ubicado en la Jerusalén Oriental ocupada. Según la Dirección de Dotaciones Islámicas de Jerusalén, al menos 1.220 colonos ilegales forzaron su entrada al complejo el martes, escoltados por la policía israelí, en el marco del tercer día de la festividad judía de Pésaj.

Testigos indicaron que los colonos ingresaron por la Puerta de Al-Mugarba, en el sector occidental del recinto. Otros 1.149 lo hicieron el lunes y 494 el domingo, elevando a más de 2.800 las incursiones en solo tres días.

La Mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, ha sido blanco de 13.064 irrupciones de colonos solo en el primer trimestre de 2025, según cifras del gobernador de Jerusalén. Desde 2003, Israel permite estas visitas casi a diario, salvo los viernes y sábados, desafiando las sensibilidades religiosas y el statu quo histórico del lugar.

“Defender Palestina es defender la humanidad”

Poco antes, durante una reunión parlamentaria en respaldo a Palestina, Erdogan alzó la voz contra el genocidio en Gaza y calificó la pasividad de la comunidad internacional como “un colapso moral”.

“Defender la causa palestina no es solo estar del lado del oprimido”, afirmó. “Es defender la humanidad, la justicia y la paz.” Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, más de 51.000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino.

El presidente turco calificó la campaña militar israelí en Gaza y Cisjordania ocupada como “una locura de violencia” que no distingue entre civiles, niños, mujeres o ancianos. “Incluso se asesinan periodistas mientras los medios internacionales callan. Se masacra a niños mientras los defensores de derechos humanos miran en silencio”, denunció.

Erdogan lanzó duras críticas contra los países occidentales, a los que acusó de hipocresía e inacción. “Aquellos que presumen de defender la libertad, los derechos y la ley han jugado a no ver, no oír y no hablar frente a la política de masacres de Israel”, dijo.

Señaló además el doble rasero con respecto a las sanciones internacionales: “Estados que aplican sanciones por incidentes menores, ¿dónde están ahora ante la barbarie israelí?”, cuestionó.