El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que la realidad del genocidio en Gaza ya ha sido reconocida por el mundo entero, pero que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, “intenta encubrirlo”.

En una entrevista con el canal de televisión turco TGRT Haber, Fidan señaló que el asunto de Palestina es una “herida abierta” para todo el planeta, e instó a la comunidad internacional a detener la hambruna que Israel ha impuesto en Gaza.

De hecho, al destacar la brutalidad de Tel Aviv en el enclave palestino, el ministro turco sostuvo que el Gobierno de Netanyahu no respeta ningún valor humanitario.

También subrayó que Estados Unidos ha cambiado su postura respecto a los ataques israelíes sobre Gaza, al punto que Washington ya no “defiende abiertamente a Tel Aviv”.

Tras una conversación telefónica este jueves con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, Fidan enfatizó la necesidad urgente de mejorar las condiciones humanitarias en el enclave.

Durante su llamada, Fidan y Rubio también abordaron los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, según fuentes diplomáticas turcas.