En medio de una grave crisis energética y del endurecimiento de la presión de Estados Unidos, Cuba suspenderá durante un mes el suministro de combustible a las aerolíneas internacionales que operan en la isla, según confirmaron fuentes del sector aéreo. La medida llega en el marco del asedio petrolero de Washington, después de que la Casa Blanca impidiera a Venezuela, principal proveedor de petróleo de La Habana, continuar con los envíos de crudo. También amenazó, además, con imponer aranceles a los países que se lo suministren.

Según confirmó un ejecutivo de una aerolínea europea a la agencia de noticias AFP, bajo condición de anonimato, entre el lunes y el martes, hora local, las compañías ya no podrán recargar combustible en la isla. “La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a medianoche”, indicó.

El directivo precisó que la suspensión, prevista por ahora por un período de un mes, obligará a las aerolíneas de largo recorrido a realizar una “escala técnica” en los vuelos de regreso para garantizar el abastecimiento de queroseno. En cambio, los vuelos regionales deberían continuar operando con normalidad.

De momento, las aerolíneas afectadas –principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas– no han comunicado públicamente cómo enfrentarán esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

La decisión se adopta en un contexto de escasez de petróleo que pone en riesgo el suministro eléctrico en toda la isla, con centrales que apenas logran sostener la generación de energía mínima. Y es que Cuba, una isla de 9,6 millones de habitantes sometida a un embargo económico de Estados Unidos desde 1962, enfrenta ahora un nuevo endurecimiento de la política de Washington.

En este escenario, La Habana sostiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca “estrangular” la economía cubana, donde los cortes de luz y la falta de combustible, ya frecuentes en los últimos años, se han vuelto aún más severos. Pese a la tensión, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, aunque aclaró que no lo hará bajo presión.

Tras el corte de los envíos de petróleo desde Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado a la fuerza a comienzos de enero por Washington, Trump firmó la semana pasada un decreto que habilita a EE.UU. a imponer aranceles a los países que exporten crudo a La Habana, bajo el argumento de una “amenaza excepcional”.

En este marco, el gobierno cubano anunció además un paquete de medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética, que permitirán ahorrar combustible para priorizar “la producción de alimentos y la producción de electricidad,” y garantizar “la salvaguarda de las actividades fundamentales que generan divisas”, afirmó el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga.

Entre las medidas figuran una semana laboral de cuatro días, la implementación del teletrabajo en organismos públicos y empresas estatales, restricciones en la venta de combustible y una reducción de los servicios de transporte interprovincial. También se dispuso el cierre de algunos establecimientos turísticos. En el ámbito educativo, las jornadas escolares serán más cortas y las universidades funcionarán de manera semipresencial.