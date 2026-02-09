En medio de una grave crisis energética y del endurecimiento de la presión de Estados Unidos, Cuba suspenderá durante un mes el suministro de combustible a las aerolíneas internacionales que operan en la isla, según confirmaron fuentes del sector aéreo. La medida llega en el marco del asedio petrolero de Washington, después de que la Casa Blanca impidiera a Venezuela, principal proveedor de petróleo de La Habana, continuar con los envíos de crudo. También amenazó, además, con imponer aranceles a los países que se lo suministren.
Según confirmó un ejecutivo de una aerolínea europea a la agencia de noticias AFP, bajo condición de anonimato, entre el lunes y el martes, hora local, las compañías ya no podrán recargar combustible en la isla. “La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a medianoche”, indicó.
El directivo precisó que la suspensión, prevista por ahora por un período de un mes, obligará a las aerolíneas de largo recorrido a realizar una “escala técnica” en los vuelos de regreso para garantizar el abastecimiento de queroseno. En cambio, los vuelos regionales deberían continuar operando con normalidad.
De momento, las aerolíneas afectadas –principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas– no han comunicado públicamente cómo enfrentarán esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.
La decisión se adopta en un contexto de escasez de petróleo que pone en riesgo el suministro eléctrico en toda la isla, con centrales que apenas logran sostener la generación de energía mínima. Y es que Cuba, una isla de 9,6 millones de habitantes sometida a un embargo económico de Estados Unidos desde 1962, enfrenta ahora un nuevo endurecimiento de la política de Washington.
En este escenario, La Habana sostiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca “estrangular” la economía cubana, donde los cortes de luz y la falta de combustible, ya frecuentes en los últimos años, se han vuelto aún más severos. Pese a la tensión, el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, aunque aclaró que no lo hará bajo presión.
Tras el corte de los envíos de petróleo desde Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado a la fuerza a comienzos de enero por Washington, Trump firmó la semana pasada un decreto que habilita a EE.UU. a imponer aranceles a los países que exporten crudo a La Habana, bajo el argumento de una “amenaza excepcional”.
En este marco, el gobierno cubano anunció además un paquete de medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética, que permitirán ahorrar combustible para priorizar “la producción de alimentos y la producción de electricidad,” y garantizar “la salvaguarda de las actividades fundamentales que generan divisas”, afirmó el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga.
Entre las medidas figuran una semana laboral de cuatro días, la implementación del teletrabajo en organismos públicos y empresas estatales, restricciones en la venta de combustible y una reducción de los servicios de transporte interprovincial. También se dispuso el cierre de algunos establecimientos turísticos. En el ámbito educativo, las jornadas escolares serán más cortas y las universidades funcionarán de manera semipresencial.
México envía más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba
En paralelo, y pese a las advertencias de Washington, México reafirmó su solidaridad con el pueblo cubano y envió más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. A fines de enero, el gobierno mexicano había señalado que frenó los envíos comerciales de petróleo para evitar la activación de aranceles por parte de la Casa Blanca, aunque aclaró que continuará enviando asistencia humanitaria.
Dos buques de apoyo logístico de la Armada mexicana, el Papaloapan y el Isla Holbox, zarparon desde el puerto de Veracruz con más de 814 toneladas de provisiones destinadas al pueblo cubano. “Se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox”, indicó el ministerio este domingo, y precisó que las embarcaciones llegarán a destino en cuatro días.
“A través de estas acciones, el Gobierno de México reafirma los principios humanistas y el espíritu de solidaridad que lo guían, así como su compromiso con la cooperación internacional entre los pueblos, especialmente con aquellos que requieren asistencia humanitaria en situaciones de emergencia y vulnerabilidad. Cuba y México son naciones hermanas, herederas de una larga historia de solidaridad que hoy honramos”, señaló el comunicado.
Los víveres incluyen leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal. El Papaloapan transporta 536 toneladas de alimentos esenciales y productos de higiene, mientras que el Isla Holbox lleva más de 277 toneladas de leche en polvo. El ministerio mexicano añadió que aún están pendientes de enviar más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol.
Nicaragua bloquea entrada de migrantes cubanos sin visa
En este contexto, Nicaragua restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, informó este domingo el gobierno de ese país. La disposición elimina el libre visado para los cubanos, vigente desde el año 2021 para fomentar el turismo y la “relación familiar y humanitaria”.
En un comunicado divulgado este domingo, el Ministerio del Interior de Nicaragua incluyó a los ciudadanos “de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario”, dentro de los países que requieren visa para ingresar al país. Añadió que las nuevas solicitudes de visa se tramitarán por medio de correo electrónico “desde cualquier parte del mundo”, sin explicar el motivo del cambio, y solo mencionó que los trámites “no tendrán costo” para los ciudadanos cubanos.
La medida se inscribe en un escenario de creciente presión sobre Cuba y, al mismo tiempo, en el endurecimiento de la política migratoria y económica de la administración del presidente Trump hacia América Latina. En los últimos años, Washington ha señalado al Gobierno de Nicaragua por convertir al país en un “atajo” para la llegada de migrantes cubanos rumbo a Estados Unidos.