Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz apenas un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre sus puertos y en medio de una creciente escalada en la zona.
En este contexto, el comando central militar iraní anunció este sábado que retomará la “gestión estricta” de esta vía marítima, acusando a Washington de incumplir sus compromisos al mantener restricciones sobre buques que operan con puertos iraníes.
“Mientras Estados Unidos no restaure la libertad de movimiento para todos los buques que visitan Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada”, indicó el mando militar.
Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, reforzó el mensaje político y acusó a Washington de actuar de forma coercitiva.
“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, declaró a periodistas durante un foro diplomático celebrado en Antalya, en el sur de Türkiye.
Además, el funcionario señaló que no hay una fecha definida para nuevas negociaciones entre ambos países y criticó al presidente estadounidense, afirmando que “tuitea y habla mucho”.
Advertencias desde la cúpula iraní
En paralelo, la escalada también se reflejó en el discurso de las autoridades iraníes. En este sentido, el líder supremo, Mojtaba Jamenei, aseguró que las fuerzas navales del país están preparadas para responder.
En un mensaje difundido en su canal de Telegram —donde no aparece en público desde antes del inicio de la guerra— afirmó que la “valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.
Barcos detenidos y disparos en la ruta marítima
Mientras tanto, sobre el terreno, la escalada ya se traduce en incidentes que afectan directamente a la navegación comercial.
De hecho, varios buques mercantes que intentaban cruzar la zona recibieron mensajes por radio de la Marina iraní indicándoles que no tenían permitido el paso. Algunos capitanes reportaron incluso impactos de disparos.
Según fuentes marítimas, varias embarcaciones habían intentado transitar tras recibir, el día anterior, un aviso que permitía el paso, aunque restringido a rutas consideradas seguras por Irán. Sin embargo, la situación cambió rápidamente.
Así, al menos dos barcos denunciaron que lanchas iraníes abrieron fuego contra ellos en aguas situadas entre las islas de Qeshm y Larak, lo que obligó a los buques a dar media vuelta sin completar la travesía.
En la misma línea, la agencia británica de seguridad marítima informó de un incidente a unas 20 millas náuticas al noreste de Omán.
En uno de los casos, el capitán de un petrolero señaló que fue interceptado por dos lanchas de los Guardianes de la Revolución Islámica, que abrieron fuego contra la embarcación. Tanto el buque como su tripulación resultaron ilesos.
Asimismo, un portacontenedores también habría sido alcanzado por disparos, según una fuente de seguridad marítima.
Al mismo tiempo, varios barcos informaron de que la Marina iraní estaba emitiendo mensajes por radio anunciando el cierre total del paso.
“Atención a todos los buques: debido al incumplimiento del Gobierno de Estados Unidos de sus compromisos en las negociaciones, Irán declara nuevamente el estrecho de Ormuz completamente cerrado. Ninguna embarcación, de ningún tipo o nacionalidad, tiene permitido atravesar el estrecho de Ormuz”, señalaba el mensaje.
Como consecuencia, cientos de barcos y cerca de 20.000 marineros permanecen bloqueados en el Golfo, a la espera de poder cruzar esta vía clave para el comercio energético mundial.