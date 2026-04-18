Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz apenas un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre sus puertos y en medio de una creciente escalada en la zona.

En este contexto, el comando central militar iraní anunció este sábado que retomará la “gestión estricta” de esta vía marítima, acusando a Washington de incumplir sus compromisos al mantener restricciones sobre buques que operan con puertos iraníes.

“Mientras Estados Unidos no restaure la libertad de movimiento para todos los buques que visitan Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada”, indicó el mando militar.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, reforzó el mensaje político y acusó a Washington de actuar de forma coercitiva.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”, declaró a periodistas durante un foro diplomático celebrado en Antalya, en el sur de Türkiye.

Además, el funcionario señaló que no hay una fecha definida para nuevas negociaciones entre ambos países y criticó al presidente estadounidense, afirmando que “tuitea y habla mucho”.

Advertencias desde la cúpula iraní

En paralelo, la escalada también se reflejó en el discurso de las autoridades iraníes. En este sentido, el líder supremo, Mojtaba Jamenei, aseguró que las fuerzas navales del país están preparadas para responder.

En un mensaje difundido en su canal de Telegram —donde no aparece en público desde antes del inicio de la guerra— afirmó que la “valiente Marina de Irán está lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.

Barcos detenidos y disparos en la ruta marítima