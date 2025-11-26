El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, participó en una reunión virtual de la Coalición de la Voluntad sobre Ucrania, según informó este martes el director de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.

“La reunión abordó los recientes desarrollos de la guerra entre Rusia y Ucrania, los pasos tomados para poner fin al conflicto y los esfuerzos de paz en curso”, señaló Duran en su red social X.

Además, afirmó que Erdogan les expresó a los demás participantes que Türkiye seguirá con sus esfuerzos diplomáticos para facilitar un contacto directo entre Kiev y Moscú, y lograr una “paz justa y duradera” lo antes posible.

El mandatario también afirmó que Türkiye está preparada para acoger negociaciones directas en Estambul, y que mantiene comunicación tanto con funcionarios ucranianos como rusos para avanzar hacia ese objetivo, de acuerdo Duran.

“Durante la reunión se destacó que un alto el fuego que incluya la infraestructura energética y portuaria podría generar condiciones favorables para negociar un acuerdo de paz integral entre las partes”, añadió.

En total, representantes de 35 países participaron en la reunión e intercambiaron opiniones sobre los pasos necesarios para garantizar una paz duradera, señaló Duran.

La posición de Türkiye en este proceso se ha reforzado en los últimos días. La semana pasada, Erdogan pidió reactivar las conversaciones de Estambul para poner fin a la guerra que desde hace casi cuatro años libran Rusia y Ucrania, luego de reunirse con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Türkiye .

Esta postura fue reiterada el lunes, cuando Erdogan dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una llamada telefónica que Ankara seguiría trabajando para que la guerra concluya con una paz justa y duradera.