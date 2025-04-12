Un juez de inmigración de Estados Unidos dictaminó este viernes que Mahmoud Khalil, líder de protestas estudiantiles propalestinas detenido por el gobierno de Donald Trump, puede ser deportado. Un caso que ha quedado bajo la lupa y que podría sentar un grave precedente en el marco de las deportaciones a quienes se manifiestan en contra de la ofensiva de Israel contra Gaza.

Jamee Comans, juez del Tribunal de Inmigración de LaSalle en Luisiana, explicó que no tenía autoridad para anular una decisión tomada el mes pasado por el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. En esa decisión, Rubio determinó que Khalil debe ser expulsado debido a que su presencia en EE.UU. podría tener "consecuencias negativas graves para la política exterior".

Por su parte, los abogados de Khalil afirman que la administración de Trump lo está atacando por ejercer su derecho protegido por la Primera Enmienda, incluyendo la crítica a la política exterior de EE.UU.

"Mahmoud fue objeto de una farsa de debido proceso, una violación flagrante de su derecho a una audiencia justa y una instrumentalización de la ley de inmigración para suprimir la disidencia", afirmó su abogado, Marc Van Der Hout, en un comunicado tras la audiencia. "Esto no ha terminado, y nuestra lucha continúa".

Aún no se ha programado la deportación de Khalil. El juez Comans dio a sus abogados plazo hasta el 23 de abril para solicitar una exención, según el comunicado.

Este caso ha generado profundos debates en torno a los derechos civiles y la libertad de expresión en Estados Unidos, llamando la atención del mundo ya que podría convertirse en un precedente para otras deportaciones. Estas son las claves del caso.

¿Quién es Mahmoud Khalil?

Mahmoud Khalil, un ciudadano argelino nacido en Siria y de ascendencia palestina, había sido uno de los líderes de las protestas propalestinas en el campus de la Universidad de Columbia, en Nueva York, el año pasado.

Khalil tiene residencia legal permanente y está casado con una ciudadana estadounidense. A pesar de ello, fue arrestado el día 8 de marzo por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su residencia de la universidad.

Khalil tiene treinta años, acaba de obtener su maestría en Administración Pública en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, y una vez hizo prácticas en las Naciones Unidas.

El arresto

El arresto de Khalil se produjo tras su participación en las protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia. El joven palestino se convirtió en una de las voces más visibles de un movimiento estudiantil que se expandió por varios campus universitarios de Estados Unidos en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza.

Uno de los agentes que llevó a cabo el arresto informó por vía telefónica a Amy Greer, la abogada de Khalil, de que actuaban bajo una orden del Departamento de Estado para revocar su visa de estudiante, según la letrada. Cuando Greer les comunicó que Khalil no tenía ni necesitaba una visa de estudiante, ya que es residente permanente en EE.UU. con una green card, el agente le dijo que el DHS también había revocado este permiso.