La Corporación Petrolera Turca (TPAO), empresa energética nacional, y la compañía británica BP firmaron un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en petróleo y gas natural, incluida una posible colaboración en Iraq y Libia, anunció el jueves el ministro de Energía y Recursos Naturales de Türkiye.

“Nuestro proyecto prioritario más fundamental es la cooperación en Irak. Estamos analizando la cooperación en Iraq, principalmente en los campos de Kirkuk”, afirmó Alparslan Bayraktar tras la ceremonia de firma en Estambul, según un comunicado del ministerio.

“Otro tema común es Libia. Estamos considerando la cooperación en Libia”, añadió.

“También evaluaremos estas colaboraciones en distintos proyectos en Kazajistán y Azerbaiyán, en Asia Central”, señaló. Indicó que este año se darán a conocer avances concretos.

Bayraktar también adelantó que se espera la firma de otro acuerdo la próxima semana.

“Ese será un acuerdo diferente. Es más concreto y claro, y estableceremos una asociación en un lugar y país específicos. Planeamos firmarlo también la próxima semana”, dijo, sin ofrecer más detalles.

El acuerdo TPAO-BP establece un marco para la cooperación internacional y regional en el desarrollo de campos de petróleo y gas natural, la evaluación de áreas con potencial de exploración y la ampliación de la capacidad de exportación de crudo y de la infraestructura de transporte de gas natural, informó el ministerio.