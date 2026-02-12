TÜRKİYE
Corporación Petrolera Turca firma un memorando con BP para posible colaboración en Iraq y Libia
El memorando de entendimiento se produce tras otros acuerdos previos firmados por la Corporación Petrolera Turca (TPAO) con Chevron y ESSO Exploration, filial de ExxonMobil, que abarcan nuevas zonas de exploración en el mar Negro y el Mediterráneo.
El ministro turco de Energía dijo que se espera que TPAO produzca alrededor de 500.000 barriles de petróleo y gas natural por día para 2028. / AA
hace 5 horas

La Corporación Petrolera Turca (TPAO), empresa energética nacional, y la compañía británica BP firmaron un memorando de entendimiento para reforzar la cooperación en petróleo y gas natural, incluida una posible colaboración en Iraq y Libia, anunció el jueves el ministro de Energía y Recursos Naturales de Türkiye.

“Nuestro proyecto prioritario más fundamental es la cooperación en Irak. Estamos analizando la cooperación en Iraq, principalmente en los campos de Kirkuk”, afirmó Alparslan Bayraktar tras la ceremonia de firma en Estambul, según un comunicado del ministerio.

“Otro tema común es Libia. Estamos considerando la cooperación en Libia”, añadió.

“También evaluaremos estas colaboraciones en distintos proyectos en Kazajistán y Azerbaiyán, en Asia Central”, señaló. Indicó que este año se darán a conocer avances concretos.

Bayraktar también adelantó que se espera la firma de otro acuerdo la próxima semana.

“Ese será un acuerdo diferente. Es más concreto y claro, y estableceremos una asociación en un lugar y país específicos. Planeamos firmarlo también la próxima semana”, dijo, sin ofrecer más detalles.

El acuerdo TPAO-BP establece un marco para la cooperación internacional y regional en el desarrollo de campos de petróleo y gas natural, la evaluación de áreas con potencial de exploración y la ampliación de la capacidad de exportación de crudo y de la infraestructura de transporte de gas natural, informó el ministerio.

Bayraktar señaló que se espera que TPAO produzca alrededor de 500.000 barriles diarios de petróleo y gas natural para 2028, y agregó que el acuerdo forma parte de esfuerzos más amplios para elevar la producción a 1 millón de barriles por día.

El pacto sigue a memorandos de entendimiento previos entre TPAO y Chevron, así como con ESSO Exploration International Limited, filial de ExxonMobil, que cubren nuevas áreas de exploración en el mar Negro y el Mediterráneo, además de otras regiones potenciales.

TPAO gana bloques energéticos en Libia y amplía su presencia en el exterior

TPAO aseguró recientemente dos bloques, uno terrestre y otro marítimo, en la ronda de licencias de petróleo y gas de Libia, lanzada por primera vez en 17 años.

“Esta vez exploraremos gas natural y petróleo junto con nuestro socio español Repsol. TPAO tendrá una participación del 40% tanto en los campos terrestres como en los marítimos”, explicó Bayraktar.

Añadió que la empresa energética húngara MOL también es socia en el campo marítimo.

FUENTE:TRT World
