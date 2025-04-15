La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, fue galardonada con el premio de Mejor Líder Femenina Global durante el Global Donors Forum, celebrado en Estambul y organizado por el Congreso Mundial de Filántropos Musulmanes.
En su discurso de aceptación este lunes, Emine Erdogan expresó su alegría por el regreso del foro a Estambul, ciudad que describió como “un símbolo de compasión, donde la benevolencia está inscrita incluso en la arquitectura”.
Erdogan evocó ejemplos históricos de caridad en el legado otomano, como las fundaciones que proveían ayuda financiera a parejas recién casadas o aquellas que distribuían agua fría durante el verano. “Estos actos prueban que, cuando el corazón está lleno de bondad, el mundo se convierte en un reflejo del paraíso”, afirmó la primera dama.
Sin embargo, también advirtió sobre el deterioro de los valores morales contemporáneos: “Nuestra conciencia ha quedado sumida en la oscuridad”, señaló.
Gaza: “La mayor vergüenza de la humanidad”
Durante su intervención, Emine Erdogan mencionó varias crisis humanitarias, desde la guerra en Siria hasta la devastación en Gaza.
Citó un reciente informe del Ministerio de Salud de Gaza que documenta más de 50.000 mártires y lo calificó como “la mayor vergüenza para la humanidad”. Resaltó que “474 páginas” del documento están compuestas por los nombres de “15.613 niños”, y “27 páginas” corresponden únicamente a bebés que no llegaron a cumplir su primer año de vida.
Ante el dolor, la primera dama instó a no perder la esperanza, recordando las palabras del profeta Muhammad: “Aunque el fin del mundo esté cerca, si tienes una semilla en la mano, plántala”.
“Extendemos nuestras ramas a la humanidad como un olivo”
Subrayando el papel de Türkiye como uno de los países más generosos del mundo en ayuda humanitaria —y el más solidario en proporción a su ingreso nacional— Emine Erdogan afirmó: “Extendemos nuestras ramas a la humanidad como un olivo”.
Destacó que Türkiye alberga actualmente a cerca de “cuatro millones de refugiados”, en su mayoría sirios, y ha enviado ayuda a países tan diversos como España, Cuba, Vietnam y Madagascar.
“Nuestro enfoque no es la caridad basada en la superioridad, sino en la fraternidad. No vemos raza, religión ni etnia”, enfatizó.
La primera dama resaltó el modelo humanitario de Türkiye, basado en el desarrollo sostenible, desde la infraestructura sanitaria hasta la formación vocacional. Subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación estratégica entre las naciones de mayoría musulmana, citando: “El creyente con otro creyente es como un edificio cuyos ladrillos se sostienen entre sí”.
Defendió que la ayuda internacional no debe limitarse a soluciones temporales, sino centrarse en la reconstrucción, la dignificación y el empoderamiento de las comunidades.
Recordó haber presenciado personalmente múltiples tragedias humanitarias en lugares como Pakistán, Somalia y Rakáin en Myanmar, y señaló que en esos momentos, quienes ayudan “brillan con una luz incomparable de compasión”.
“La filantropía es el santuario más confiable sobre la tierra”, concluyó.
Apoyo global al papel de Türkiye
En un mensaje en video, la presidenta del Congreso Mundial de Filántropos Musulmanes, Aisha Bint Faleh Al Thani, elogió el papel de Türkiye en Gaza y la labor incansable de Emine Erdogan como defensora de los pueblos oprimidos. Señaló que el legado de Türkiye está cimentado en la diversidad, el conocimiento, la innovación y la compasión, valores que su actual liderazgo continúa promoviendo.
El exprimer ministro escocés Humza Yousaf también reconoció públicamente a la primera dama durante la ceremonia, destacando su valentía: “Usted alzó la voz cuando muchos decidieron callar”.
Tras las intervenciones, Emine Erdogan recibió oficialmente el galardón como “Mejor Líder Femenina Global”.
Ya en 2018 había recibido el Premio al Reconocimiento del Servicio Humanitario por su labor en defensa de comunidades vulnerables, en particular por visibilizar la crisis de los musulmanes rohingya de Myanmar.