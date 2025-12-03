TÜRKİYE
Reportan nuevo ataque contra otro buque petrolero cerca de costa de Türkiye, dice autoridad marítima
El reciente ataque, que es el tercero de este tipo contra un buque petrolero cerca de la costa de Türkiye en el mar Negro, se reportó este martes. La semana pasada dos embarcaciones fueron impactadas por explosiones.
El petrolero Minerva Symphony, con bandera griega, visto después de un derrame de petróleo cerca de Novorossiysk, el 12 de agosto de 2021. [ARCHIVO] / AP
3 de diciembre de 2025

Türkiye informó este martes que otro buque petrolero reportó haber sufrido un ataque en el mar Negro, cerca de la costa del país, cuando se dirigía a Georgia. El nuevo incidente, que es el tercero de este tipo, se produce menos de una semana después de que dos embarcaciones similares fueran impactadas por explosiones, también frente a la costa turca. Las personas a bordo no sufrieron lesiones.

En medio de los ataques, una fuente de seguridad ucraniana se atribuyó la responsabilidad de esas explosiones, afirmando que drones habían impactado embarcaciones que “transportaban de manera encubierta petróleo ruso”.

El reciente incidente afectó al Midvolga 2, que “informó que fue atacado a 80 millas náuticas de nuestra costa”, escribió la Dirección de Asuntos Marítimos de Türkiye en su red social X, señalando que el petrolero “navegaba de Rusia a Georgia cargado con aceite de girasol”, con 13 tripulantes a bordo.

“El buque, que actualmente no presenta condiciones adversas entre sus 13 miembros de personal, no ha solicitado asistencia”, agregó la autoridad.

“Seguridad de la navegación”

El Midvolga 2, con bandera rusa, se dirigía al puerto turco de Sinop, ubicado en la zona central de la costa del mar Negro del país, que se extiende unos 1.600 kilómetros a lo largo del flanco sur del mar.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, criticó este lunes los ataques con drones y los calificó de una “escalada preocupante”.

“No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia estos ataques, que amenazan la seguridad de la navegación, el medio ambiente y las vidas en nuestra zona económica exclusiva”, señaló sobre los primeros ataques con drones ocurridos el viernes.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha alcanzado claramente una etapa en la que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro”, añadió. 

FUENTE:TRT Español y agencias
