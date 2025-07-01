La crisis humanitaria en Gaza no deja de agravarse mientras militares de Israel admiten haber disparado contra palestinos que buscaban alimentos en el enclave, de acuerdo a un reciente informe del diario israelí Haaretz. El reconocimiento de estos hechos, en los que los soldados sostienen que los civiles atacados nunca representaron un peligro para las fuerzas de Tel Aviv, se da en medio de un bloqueo devastador que limita severamente la entrada de suministros básicos.

En simultáneo, y a pesar de las denuncias por crímenes de guerra y el clamor internacional ante un alto el fuego, Estados Unidos continúa suministrando armamento a Israel. Y ahora el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se prepara para reunirse en Washington con el presidente Donald Trump, quien anticipa una tregua “en algún momento” la próxima semana.

En medio quedan las vidas de los palestinos atrapados en Gaza bajo las bombas, la hambruna, el sufrimiento y la falta de acciones concretas de la comunidad internacional.

La letalidad de los centros de distribución en Gaza





De acuerdo con el informe del periódico Haaretz, los militares israelíes recibieron órdenes explícitas de disparar contra multitudes de palestinos, asediados por el hambre, que se congregaban en torno a los centros de distribución de ayuda. Algunos testimonios señalan que las instrucciones venían desde altos niveles del Comando Sur, cuyo personal reconoció que varios ataques se llevaron a cabo con fuego “impreciso e incontrolado”.

Funcionarios no identificados del Ejército confirmaron que “en el incidente más grave que involucró fuego contra civiles, entre 30 y 40 personas fueron atacadas, algunas muertas, otras heridas en diversos grados”. Las fuentes añadieron que la intención era “mantener el orden” en las zonas de distribución de alimentos.

Esta admisión se produce luego que, desde el 27 de mayo pasado, la Fundación Humanitaria de Gaza, con apoyo de Israel y Estados Unidos, comenzara a funcionar en el enclave para distribuir la ayuda humanitaria a Gaza, sin participación ni supervisión de Naciones Unidas ni de otras agencias internacionales.

En la práctica, sin embargo, las fuerzas israelíes han estado disparando contra palestinos que esperaban en fila para recibir comida, obligando a los civiles a tomar una decisión imposible: morir de hambre o arriesgarse a morir bajo las balas.

Pese al impacto letal de estas acciones, fuentes militares aseguraron que el ejército ha comenzado a aplicar “otros métodos” para controlar las aglomeraciones de civiles en busca de alimento. Sin embargo, las consecuencias de los ataques previos siguen generando consternación dentro y fuera de Israel.

“Un colapso moral”





“Un colapso total de los estándares morales del ejército israelí en Gaza”, así lo describió un soldado israelí consultado por Haaretz sobre las operaciones militares en el enclave palestino. Una frase que resume no solo el castigo colectivo impuesto a la población, sino también la descomposición ética que se vive dentro de las filas militares de Tel Aviv.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene cerrados casi por completo los cruces fronterizos con Gaza. Apenas unas pocas decenas de camiones de ayuda logran entrar a diario, muy por debajo de los 500 que, según organizaciones humanitarias, serían necesarios para cubrir las necesidades básicas de más de dos millones de personas atrapadas bajo asedio.

En lugar de reconocer la emergencia, funcionarios del Comando Sur del Ejército de Israel minimizaron la crisis ante Haaretz, afirmando con total descaro que “no hay hambruna” en Gaza y que “la población en general está satisfecha con el proceso de distribución de alimentos”.

Como si no bastara con el bloqueo, justificaron las fallas en la entrega de la ayuda señalando que “gran parte de los alimentos ha sido saqueada por clanes”, responsabilizando a la falta de control de Hamás sobre ciertas zonas del territorio. Y luego insistieron que el ejército “no actúa contra quienes saquean los convoyes”, porque su única obligación, alegaron, es garantizar la entrada de los cargamentos, no su distribución efectiva a la población.

Confesiones de los soldados israelíes





Ahora bien, las alarmas también se han encendido por las prácticas que revelaron soldados israelíes desplegados en Gaza. Uno de ellos describió el enclave como “una zona de matanza”, donde “entre una y cinco personas (palestinas) eran asesinadas cada día”, tratadas automáticamente como fuerzas hostiles.

El mismo soldado confesó haber utilizado armamento pesado —ametralladoras, lanzagranadas y morteros— contra civiles que simplemente buscaban comida. “Disparábamos con fuego real de todas las formas posibles. Una vez que el centro abría, dejábamos de disparar, y la gente sabía que podía acercarse. Nuestra única forma de comunicación eran las balas”, relató.

También reconoció que los disparos comenzaban al amanecer si alguien se atrevía a hacer fila a cientos de metros. “A veces atacábamos a corta distancia. No había ninguna amenaza para las fuerzas israelíes”, afirmó.

La política del hambre, el castigo colectivo y la criminalización de la supervivencia parece haberse convertido en parte estructural de la ofensiva israelí. Las declaraciones de sus propios soldados dejan lugar a pocas dudas.

EE.UU. autoriza venta de kits de bombardeo a Israel





A pesar de las crecientes denuncias de crímenes de guerra por parte de Israel en Gaza, el respaldo de Estados Unidos a su aliado de larga data no muestra signos de debilitamiento. Washington no solo mantiene su apoyo diplomático, sino que continúa suministrando armas y equipamiento militar al gobierno israelí.

En este contexto, el Departamento de Estado anunció la aprobación de una nueva venta de material bélico por un valor de 510 millones de dólares, destinada a reforzar la capacidad de ataque de Israel. La operación incluye 3.845 kits de guiado KMU-558B/B JDAM para bombas BLU-109 y 3.280 kits KMU-572 F/B JDAM para bombas MK 82, además de servicios de apoyo técnico, logístico y de ingeniería, según informó la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DSCA, por sus siglas en inglés).

En su comunicado, la DSCA justificó la venta asegurando que esta “mejorará la capacidad de Israel para enfrentar amenazas actuales y futuras”, permitiéndole “defender sus fronteras, infraestructura vital y centros poblacionales”.

La agencia también subrayó que esta operación se alinea con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. “Estamos comprometidos con la seguridad de Israel. Es vital para los intereses estadounidenses ayudar a Israel a desarrollar y mantener una capacidad sólida y preparada de autodefensa”, afirmó la DSCA.

El documento añade que esta venta no “alterará el equilibrio militar básico en la región” y no requerirá el despliegue de personal adicional del gobierno estadounidense ni de contratistas en territorio israelí.