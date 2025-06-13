A pesar de que las bombas siguen cayendo sin pausa en Gaza, los palestinos lograron este jueves una victoria simbólica que incrementa la presión sobre Israel. La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que exige un alto el fuego inmediato y llama a la comunidad internacional a adoptar “todas las medidas necesarias” para instar a Tel Aviv a detener su ofensiva.

La resolución, promovida por España y adoptada este jueves, "exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente" en Gaza. No obstante, cabe destacar que las resoluciones de la Asamblea General, a diferencia de las del Consejo de Seguridad, no tienen un carácter vinculante.

Adoptada por 149 votos a favor, 12 en contra –entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina y Paraguay– y 19 abstenciones, la resolución pone presión sobre Israel levante el bloqueo, abra los pasos fronterizos y “permita la distribución de ayuda humanitaria” en todo el territorio palestino, arrasado tras más de 20 meses de incesantes bombardeos.

Además, la Asamblea también aprobó un proyecto de resolución que insta a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que Israel cumpla con el derecho internacional, subrayando la necesidad de que rinda cuentas.

“La comunidad internacional debe lanzar un mensaje contundente”, dijo el embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez Hernández, antes de la votación, e instó a todos los Estados miembros a votar a favor del proyecto.

Hernández destacó que la resolución reafirma el compromiso con la solución de dos Estados y "rechaza firmemente cualquier intento de cambio demográfico en Gaza y Cisjordania".

Israel utiliza "el hambre como arma"

Antes de la votación, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, describió el texto de la resolución como "el más contundente hasta la fecha sobre estos temas".

“El desprecio continuo de Israel por el derecho internacional y las resoluciones de los organismos de la ONU debe traducirse en acciones firmes, y debe hacerse ahora”, sostuvo Mansour.

Explicó que la resolución “condena enérgicamente cualquier uso del hambre como método de guerra y la negación ilegal del acceso humanitario”, y enfatiza la obligación de no privar a los civiles de sus necesidades básicas de supervivencia.

“No más armas, no más dinero, no más comercio para oprimir a los palestinos, limpiarlos étnicamente y robar sus tierras. Usen las herramientas a su alcance”, exhortó.

En contraste, desde Estados Unidos –uno de los pocos países que votó en contra– calificaron la sesión como un “fracaso”. Dorothy Shea, encargada de negocios interina de EE.UU. ante la ONU, afirmó que la resolución “envía un mensaje inaceptable” y que EE.UU. no apoya “medidas unilaterales que no condenen a Hamás”, ni que ignoren “el derecho de Israel a defenderse”.

“No aporta calma a Gaza”, cuestionó la representante de EE.UU., y añadió que “tampoco contribuye a una solución diplomática realista para avanzar hacia la paz. Está plagada de defectos graves”.