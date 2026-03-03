El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el mundo ha descendido a un escenario de caos donde “prevalece la ley del más fuerte”, y acusó a las principales potencias de pisotear los mismos principios que dicen defender.

Durante un acto en Ankara el martes, Erdogan señaló que el actual periodo de inestabilidad comenzó con los ataques contra el vecino de Türkiye, Irán, y advirtió que las normas internacionales están siendo vaciadas de contenido.

“El mundo en el que vivimos se ha convertido en un mundo lleno de caos, donde prevalece la ley del más fuerte”, declaró.

Erdogan sostuvo que principios como la igualdad soberana, la multipolaridad y la resolución de disputas mediante la diplomacia han sido reducidos a “ídolos” por quienes antes los promovían.

“Todos los que sermonean sobre estos principios no dudan en pisotearlos”, afirmó, acusando a actores no identificados de abandonar los valores universales cuando conviene a sus intereses.

Añadió que la comunidad internacional atraviesa una etapa marcada por la normalización de la hostilidad y la expansión de los conflictos.

“En tiempos como estos, la postura de Türkiye es absolutamente clara”, dijo. “Cuando se trata de un asunto que concierne a toda la humanidad y a nuestra región, por supuesto que tomaremos partido. Nunca seremos imparciales”.