Erdogan denuncia el colapso del orden mundial basado en reglas
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denuncia los dobles estándares sobre los ataques a Irán y dice que Ankara se pondrá del lado de la paz, la diplomacia y la justicia en medio de la creciente agitación regional.
El presidente turco Erdogan pronuncia un discurso durante un iftar en Ankara. / AA
hace 16 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el mundo ha descendido a un escenario de caos donde “prevalece la ley del más fuerte”, y acusó a las principales potencias de pisotear los mismos principios que dicen defender.

Durante un acto en Ankara el martes, Erdogan señaló que el actual periodo de inestabilidad comenzó con los ataques contra el vecino de Türkiye, Irán, y advirtió que las normas internacionales están siendo vaciadas de contenido.

“El mundo en el que vivimos se ha convertido en un mundo lleno de caos, donde prevalece la ley del más fuerte”, declaró.

Erdogan sostuvo que principios como la igualdad soberana, la multipolaridad y la resolución de disputas mediante la diplomacia han sido reducidos a “ídolos” por quienes antes los promovían.

“Todos los que sermonean sobre estos principios no dudan en pisotearlos”, afirmó, acusando a actores no identificados de abandonar los valores universales cuando conviene a sus intereses.

Añadió que la comunidad internacional atraviesa una etapa marcada por la normalización de la hostilidad y la expansión de los conflictos.

“En tiempos como estos, la postura de Türkiye es absolutamente clara”, dijo. “Cuando se trata de un asunto que concierne a toda la humanidad y a nuestra región, por supuesto que tomaremos partido. Nunca seremos imparciales”.

Señaló que Ankara no puede permanecer neutral cuando se socavan la paz y la prosperidad de sus vecinos o cuando está en juego el futuro del mundo.

“Por el contrario, como República de Türkiye, defendemos la paz y la estabilidad. Apostamos por la cooperación y la solidaridad, por los valores universales, la justicia y el desarrollo”, afirmó.

Erdogan subrayó que las disputas deben resolverse mediante el diálogo y no por la fuerza.

“Creemos que los problemas pueden resolverse a través de la diplomacia y el diálogo. Estamos a favor de la negociación en lugar del conflicto, y de la paz en lugar de la guerra”, declaró.

Añadió que Türkiye no apoyará a lo que describió como “bandidos” ni a perpetradores de genocidio, y que seguirá trabajando para garantizar que las personas en todo el mundo puedan vivir en libertad.

