Semanas después de ganar la reelección en Ecuador, el presidente Daniel Noboa emprendió una gira por Oriente Medio, durante la que vistió Israel y en la que acaba de revelar que Tel Aviv quiere ayudar a Quito con inteligencia en la lucha contra los carteles del narcotráfico.
En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Noboa aseguró que en su parada por Israel habló con el gobierno de ese país "para cooperación en inteligencia, cooperación en seguridad en puertos y fronteras. Y en eso el estado de Israel, asimismo como los Emiratos Árabes Unidos, con sus sistemas de inteligencia, nos quieren ayudar".
"Para nosotros eso es esencial, ya que por allí, en las zonas o en las rutas hacia los puertos, es donde está la violencia", continuó.
Las declaraciones de Noboa sobre Tel Aviv ocurren en medio de un creciente rechazo y presión internacional sobre el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su genocidio en Gaza y el bloqueo a la ayuda humanitaria que ha desatado una hambruna devastadora en el enclave.
Noboa está abierto a restablecer relaciones con México
Sobre las relaciones diplomáticas con México, que se quebraron en abril de 2024 tras un incidente diplomático, Noboa manifestó que está dispuesto a restablecerlas, pero bajo la condición de no liberar al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, condenado por corrupción en su país y cuyo caso protagoniza la diferencia entre los dos países.
"Estamos abiertos, podemos conversar y podemos trabajar juntos siempre y cuando la condición no sea liberar gente sentenciada por la ley ecuatoriana", señaló en referencia a Glas.
México rompió relaciones con Quito después de que las autoridades ecuatorianas, bajo órdenes de Noboa, allanaran la embajada mexicana para arrestar a Glas, a quien se le había concedido asilo. En medio del operativo se produjo una agresión contra funcionarios mexicanos en la embajada. En respuesta, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones con Ecuador.
A mediados de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que su país mantendrá la ruptura diplomática “mientras Noboa ejerza el cargo de presidente”. "No me sorprende, no estoy en la lista de sus personajes favoritos", manifestó el mandatario ecuatoriano.
A pesar de el tiempo que ha pasado desde el incidente en la embajada, la herida sigue abierta para México. Así lo confirmaron las palabras de Sheinbaum en abril: “No tenemos relaciones con Ecuador ni las tendremos mientras Noboa esté en la presidencia (...) Porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México. Un atentado a nuestra soberanía".