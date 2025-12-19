POLÍTICA
Trump presiona a Kiev a “actuar rápidamente” justo antes de los diálogos sobre Ucrania en Miami
A medida que las negociaciones impulsadas por Estados Unidos para ponerle fin a la guerra entre Rusia y Ucrania entran en una fase crítica, Washington se muestra impaciente. Por su parte, Moscú mantiene sus exigencias.
Trump dijo que las negociaciones estaban cerca de un avance importante, pero enfatizó la urgencia que se requiere del lado de Kiev. / Reuters
19 de diciembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Ucrania este jueves a actuar rápidamente ante un posible acuerdo para terminar la guerra con Rusia, advirtiendo que eventuales demoras podrían endurecer la posición de Moscú, mientras se esperan nuevas conversaciones en Miami este fin de semana. 

Hablando con la prensa en el Despacho Oval, Trump dijo que las negociaciones estaban cerca de un avance importante, pero enfatizó la urgencia que se requiere del lado de Kiev.

“Están cerca de algo, pero espero que Ucrania actúe rápidamente”, afirmó. “Cada vez que tardan demasiado, entonces Rusia cambia de opinión”.

Las declaraciones llegaron justo antes de las reuniones de alto nivel previstas para este fin de semana en Miami, donde se espera que funcionarios de EE.UU. y de Ucrania evalúen propuestas preliminares destinadas a terminar la guerra.

Las conversaciones de Miami

Según un funcionario de la Casa Blanca, se anticipa que el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff, junto al asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, se reúna con el negociador ucraniano Rustem Umerov en Florida.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy confirmó anteriormente que la delegación de Kiev tendría conversaciones con homólogos estadounidenses este viernes y sábado.

También se espera que los funcionarios de EE.UU. dialoguen de manera separada con representantes rusos. El medio Politico informó que Kirill Dmitriev, alto enviado para asuntos económicos del presidente Vladimir Putin, formará parte de la delegación de Moscú.

A pesar del impulso diplomático, siguen existiendo importantes obstáculos.

Rusia aún no ha respondido públicamente a las propuestas más recientes, y Putin ha declarado repetidamente que Moscú tiene la intención de perseguir sus objetivos militares.

Mientras Washington y Kiev afirman que se ha avanzado en las futuras garantías de seguridad para Ucrania, persisten profundas divisiones sobre las concesiones territoriales que Rusia exige como parte de cualquier acuerdo.

Intercambio entre Rusia y Ucrania bajo acuerdo de Estambul

Rusia y Ucrania realizaron otro intercambio a gran escala de cuerpos de soldados caídos, implementando los compromisos alcanzados durante las conversaciones de paz en Estambul, Türkiye, a principios de este año.

El asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky informó este viernes que Moscú entregó los cuerpos de más de 1.000 militares ucranianos, mientras que Kiev devolvió los restos de 26 soldados rusos.

El Cuartel General de Coordinación de Ucrania para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra confirmó por separado haber recibido los cuerpos de 1.003 tropas ucranianas, expresando gratitud al Comité Internacional de la Cruz Roja por su papel en facilitar la transferencia.

El intercambio marca una de las entregas de restos más significativas desde que comenzó la guerra en 2022, destacando el creciente número de víctimas. 

Aunque el comunicado ucraniano no especificó cuántos cuerpos fueron devueltos a Rusia, ambas partes enmarcaron la operación como parte de la vía humanitaria acordada en Estambul.

Moscú y Kiev han celebrado tres rondas de conversaciones en la ciudad turca —el 16 de mayo, el 2 de junio y el 23 de julio— que permitieron importantes intercambios de prisioneros, así como la redacción de borradores de memorandos que delinean sus posiciones sobre un posible acuerdo.

A pesar de los continuos enfrentamientos en el campo de batalla, estos intercambios humanitarios han seguido siendo una de las pocas áreas de cooperación sostenida.

El anterior intercambio reportado de cuerpos entre ambos países tuvo lugar en noviembre, lo que subraya cuán inusuales—y políticamente delicadas— siguen siendo estas operaciones en medio de las hostilidades en curso.

FUENTE:TRT Español y agencias
