El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Ucrania este jueves a actuar rápidamente ante un posible acuerdo para terminar la guerra con Rusia, advirtiendo que eventuales demoras podrían endurecer la posición de Moscú, mientras se esperan nuevas conversaciones en Miami este fin de semana.

Hablando con la prensa en el Despacho Oval, Trump dijo que las negociaciones estaban cerca de un avance importante, pero enfatizó la urgencia que se requiere del lado de Kiev.

“Están cerca de algo, pero espero que Ucrania actúe rápidamente”, afirmó. “Cada vez que tardan demasiado, entonces Rusia cambia de opinión”.

Las declaraciones llegaron justo antes de las reuniones de alto nivel previstas para este fin de semana en Miami, donde se espera que funcionarios de EE.UU. y de Ucrania evalúen propuestas preliminares destinadas a terminar la guerra.

Las conversaciones de Miami

Según un funcionario de la Casa Blanca, se anticipa que el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff, junto al asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, se reúna con el negociador ucraniano Rustem Umerov en Florida.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy confirmó anteriormente que la delegación de Kiev tendría conversaciones con homólogos estadounidenses este viernes y sábado.

También se espera que los funcionarios de EE.UU. dialoguen de manera separada con representantes rusos. El medio Politico informó que Kirill Dmitriev, alto enviado para asuntos económicos del presidente Vladimir Putin, formará parte de la delegación de Moscú.

A pesar del impulso diplomático, siguen existiendo importantes obstáculos.

Rusia aún no ha respondido públicamente a las propuestas más recientes, y Putin ha declarado repetidamente que Moscú tiene la intención de perseguir sus objetivos militares.