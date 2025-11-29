TÜRKİYE
El papa León XIV visita la Mezquita de Sultanahmet en Estambul
El pontífice recorrió la icónica mezquita otomana acompañado por autoridades turcas.
El muecín Asgin Musa Tunca proporcionó al papa León XIV información sobre la arquitectura y la importancia histórica de la mezquita. / AA
29 de noviembre de 2025

El papa León XIV, jefe del Estado Vaticano, visitó el sábado la histórica Mezquita de Sultanahmet como parte de su visita oficial a Türkiye.

Acompañado por su delegación, el pontífice recorrió la mezquita, conocida por ser la primera mezquita otomana con seis minaretes.

El ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, el muftí de Estambul, Emrullah Tuncel, y personal del recinto participaron en la visita.

El muecín Asgin Musa Tunca ofreció al papa León XIV detalles sobre la arquitectura y la relevancia histórica del lugar.

El papa llegó a Türkiye el jueves pasado en lo que constituye su primer viaje oficial al extranjero, invitado por el presidente Recep Tayyip Erdogan. A su llegada, destacó la importancia de la paz global y expresó su deseo de que su visita contribuya a subrayar su valor para el mundo.

El pontífice fue recibido en el aeropuerto de la capital, Ankara, por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, y otros funcionarios.

En la comitiva papal también viajaron altos cargos del Vaticano, incluidos el cardenal Pietro Parolin y el arzobispo Paul Richard Gallagher.

