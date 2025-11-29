El papa León XIV, jefe del Estado Vaticano, visitó el sábado la histórica Mezquita de Sultanahmet como parte de su visita oficial a Türkiye.

Acompañado por su delegación, el pontífice recorrió la mezquita, conocida por ser la primera mezquita otomana con seis minaretes.

El ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, el muftí de Estambul, Emrullah Tuncel, y personal del recinto participaron en la visita.