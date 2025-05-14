Este miércoles, los líderes de Türkiye, Estados Unidos, Arabia Saudí y Siria —Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump, Mohammed bin Salman y Ahmed Al-Sharaa, respectivamente— participaron en una histórica reunión en línea, según confirmó la agencia de noticias Anadolu.

En la videoconferencia, el presidente turco Erdogan destacó la decisión de Trump de levantar las sanciones a Siria como un paso de “importancia histórica”.

Trump, que se encuentra de visita en Riad durante su primer viaje de Estado en su segundo mandato, hizo historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en 25 años en entablar contacto directo con un líder sirio. Según fuentes de la Casa Blanca, Trump y Al-Sharaa sostuvieron un breve intercambio antes de una reunión más extensa con los líderes del Golfo, parte de la gira regional del mandatario estadounidense.

La última vez que un presidente de EE.UU. se reunió con un líder sirio fue en el año 2000, cuando Bill Clinton se entrevistó en Ginebra con Hafez Al-Assad, el entonces presidente sirio y padre del siguiente mandatario, Bashar Al-Assad. Desde entonces, las relaciones entre ambos países han permanecido marcadas por la hostilidad y las sanciones.

En una decisión que sorprendió a muchos, Trump anunció el martes que levantaba las sanciones "brutales y paralizantes" impuestas durante el régimen de los Assad, respondiendo a las demandas de los aliados de Al-Sharaa, particularmente Türkiye y Arabia Saudí. Este cambio de postura ha generado tensiones diplomáticas, ya que Israel se ha opuesto rotundamente a cualquier tipo de alivio de sanciones sobre Siria. Sin embargo, Trump aseguró que tanto el príncipe heredero saudí, Bin Salman, como el presidente turco, Erdogan, lo alentaron a tomar esta medida. “Es el momento de brillar para los sirios”, declaró. “Aliviar las sanciones les dará una oportunidad de alcanzar la grandeza”.

La noticia fue recibida con júbilo en Damasco, donde decenas de ciudadanos, hombres, mujeres y niños se congregaron en la Plaza de los Omeyas, ondeando banderas y coreando consignas en celebración.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio calificó el levantamiento de sanciones como un “punto de inflexión crucial” y aseguró que esta decisión será fundamental para la estabilidad del país.