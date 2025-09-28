La reunión del presidente Recep Tayyip Erdogan con el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada el 25 de septiembre, tuvo lugar en un contexto de tensiones acumuladas bajo la anterior administración de Joe Biden.

El deterioro en las relaciones Türkiye-EE.UU. estuvo marcado por disputas en torno a la compra turca de sistemas de misiles rusos S-400, la política sobre Siria y las sanciones estadounidenses que limitaron el acceso de empresas turcas al mercado de EE.UU.

Pero en un breve intercambio con la prensa mientras despedía a Erdogan el 25 de septiembre, Trump calificó el encuentro como una “gran reunión” y elogió al líder turco, llamándolo “firme” y “muy respetado”.

Las conversaciones abordaron temas de defensa, comercio y energía, así como los conflictos en Oriente Medio, con Erdogan destacando después “avances significativos” en cuestiones clave.

Expresando un optimismo cauteloso, expertos señalan que la reunión en la Casa Blanca podría haber desbloqueado beneficios de largo plazo en defensa y economía para Ankara.

“El respaldo público de Trump a Erdogan marca un deshielo en las relaciones entre EE.UU. y Türkiye, y supone un giro notable respecto a la postura de la administración Biden”, afirmó Yasar Sari, director del Centro de Estudios Euroasiáticos Haydar Aliyev de la Universidad Ibn Haldun, en declaraciones a TRT World.

Sari señaló que ambos presidentes comparten su rechazo al llamado “orden internacional liberal” y prefieren el bilateralismo frente a las limitaciones de las alianzas. Sin embargo, advirtió que la retórica por sí sola no basta.

“Conociendo la personalidad de Trump, necesitamos tiempo para ver si las palabras se traducen en políticas”, dijo, calificando la reunión como un “paso prometedor”.

El analista advirtió también sobre las elecciones legislativas de noviembre en EE.UU., que podrían dar más poder a un Congreso más beligerante y limitar los gestos de Trump hacia Ankara. Las fracturas más profundas —como el apoyo de Washington a Israel, su respaldo a las milicias YPG/PYD y la cercanía de Ankara con Moscú— no desaparecerán de inmediato.

“Si bien esta diplomacia personal crea un ambiente positivo para logros a corto plazo, su capacidad para abordar los desacuerdos estructurales y reforzar la relación a largo plazo sigue siendo incierta”, agregó.

La visión es compartida por Ahmet Uysal, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Estambul. Destacando la óptica geoestratégica de las administraciones republicanas en EE.UU., calificó el acercamiento de Trump como “mayor” en comparación con el “carácter limitado” de la era Biden.

“En general, los líderes republicanos valoran más la importancia geoestratégica de Türkiye que las administraciones demócratas”, dijo a TRT World.

“La diplomacia personal entre Trump y Erdogan producirá resultados concretos, como ocurrió en la primera era Trump”, añadió, prediciendo un “revitalizamiento” de los lazos bajo la “particular perspectiva de política exterior” de Trump.





Reactivando los lazos de defensa





Pocos temas simbolizan tanto los altibajos de la relación Türkiye-EE.UU. como la cooperación en defensa.

La compra turca de los sistemas rusos S-400 en 2019 llevó a su exclusión del programa F-35 y a la imposición de sanciones bajo la ley CAATSA en 2020, debilitando la interoperabilidad con los aliados de la OTAN.

Las señales de progreso durante la visita de Erdogan a EE.UU. podrían redefinir el rol de Türkiye en la alianza, mientras busca consolidar su influencia en el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental.

“Los avances en los acuerdos sobre F-16 y F-35 mejorarían enormemente la posición defensiva de Türkiye en la OTAN al cubrir vacíos críticos de capacidad, hasta que su industria militar pueda alcanzar el nivel deseado”, señaló Sari.

Recuperar el acceso al F-35 no solo devolvería a Türkiye capacidades de última generación, sino que también cerraría una “profunda fractura” con EE.UU. abierta en 2019, agregó.

Matthew Bryza, exembajador de EE.UU. en Azerbaiyán y experto en Eurasia radicado en Estambul, opinó que la mano de Trump fue “forzada” por el Congreso en 2020 para imponer las sanciones.

Considera que el levantamiento de estas sanciones sería más un bálsamo político que una panacea económica.