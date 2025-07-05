GENOCIDIO EN GAZA
3 min de lectura
Hamás responde positivamente a tregua y Trump ve “posible acuerdo la próxima semana”
Hamás aceptó negociar una tregua tras la propuesta de Estados Unidos y Trump mostró optimismo sobre un acuerdo la próxima semana mientras la violencia en Gaza continúa sin pausa.
Hamás responde positivamente a tregua y Trump ve “posible acuerdo la próxima semana”
Desde el Air Force One, Trump mostró optimismo sobre un posible acuerdo. / Reuters
5 de julio de 2025

El grupo de resistencia palestina Hamás entregó este viernes una respuesta “positiva” a la propuesta de alto el fuego promovida por Estados Unidos, mostrando disposición para iniciar negociaciones. En un comunicado oficial, el movimiento anunció haber concluido las consultas internas y con otras facciones palestinas, y se declaró “listo para empezar de inmediato y seriamente un ciclo de negociaciones sobre el mecanismo de aplicación de ese marco”.

En reacción, el presidente estadounidense Donald Trump calificó la respuesta como “buena” y destacó el “espíritu constructivo” del grupo. Desde el Air Force One, Trump mostró optimismo sobre un posible acuerdo que podría concretarse la próxima semana, aunque reconoció que la situación “cambia día a día” y que aún no ha recibido informes detallados sobre el avance de las negociaciones.

Según una fuente palestina cercana a las conversaciones, la propuesta contempla una tregua de 60 días durante la cual Hamás liberaría a la mitad de los rehenes israelíes aún con vida, a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos detenidos por Israel. El grupo Yihad Islámica, principal aliado de Hamás, respaldó la vía negociadora, aunque reclamó “garantías suplementarias” para su implementación.

Este anuncio llega en vísperas del viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, donde el lunes tiene previsto reunirse con Trump para abordar la situación.

Mientras tanto, Israel intensifica los ataques: más de 70 muertos en las últimas horas

Pese a los avances diplomáticos, las hostilidades no se detienen. Desde la madrugada del sábado, al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de ataques israelíes en Gaza, según fuentes médicas locales.

RECOMENDADOS

Estos ataques se suman a los al menos 52 muertos reportados el viernes por la agencia de Defensa Civil local, entre ellos 11 civiles que fallecieron cerca de puntos de distribución de ayuda humanitaria.

La ONU denunció que al menos 613 personas han muerto desde finales de mayo en el contexto de repartos de ayuda. De ellas, 509 fallecieron cerca de instalaciones de la Fundación Humanitaria para Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos e Israel que comenzó a operar el 26 de mayo, tras más de dos meses de bloqueo total a la entrada de asistencia.

Los repartos gestionados por la Fundación Humanitaria para Gaza han generado escenas de caos, con multitudes desesperadas y, en numerosas ocasiones, fuego abierto por parte del ejército israelí. La ONU y las principales agencias de ayuda se niegan a colaborar con esta fundación, a la que acusan de servir objetivos militares israelíes y de violar los principios humanitarios fundamentales. La organización niega haber registrado incidentes cerca de sus instalaciones.

En el hospital Naser de Jan Yunis, varias mujeres lloraban este viernes el cuerpo de un joven de 19 años que murió mientras intentaba recoger alimentos. “Mi hijo fue a buscar harina. Nos dicen ‘vengan a buscar ayuda’, vamos y nos disparan desde encima”, relató su madre, Nidaa Al-Farra.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, al menos 57.268 palestinos han muerto según el Ministerio de Salud en Gaza


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato