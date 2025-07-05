El grupo de resistencia palestina Hamás entregó este viernes una respuesta “positiva” a la propuesta de alto el fuego promovida por Estados Unidos, mostrando disposición para iniciar negociaciones. En un comunicado oficial, el movimiento anunció haber concluido las consultas internas y con otras facciones palestinas, y se declaró “listo para empezar de inmediato y seriamente un ciclo de negociaciones sobre el mecanismo de aplicación de ese marco”.

En reacción, el presidente estadounidense Donald Trump calificó la respuesta como “buena” y destacó el “espíritu constructivo” del grupo. Desde el Air Force One, Trump mostró optimismo sobre un posible acuerdo que podría concretarse la próxima semana, aunque reconoció que la situación “cambia día a día” y que aún no ha recibido informes detallados sobre el avance de las negociaciones.

Según una fuente palestina cercana a las conversaciones, la propuesta contempla una tregua de 60 días durante la cual Hamás liberaría a la mitad de los rehenes israelíes aún con vida, a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos detenidos por Israel. El grupo Yihad Islámica, principal aliado de Hamás, respaldó la vía negociadora, aunque reclamó “garantías suplementarias” para su implementación.

Este anuncio llega en vísperas del viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Washington, donde el lunes tiene previsto reunirse con Trump para abordar la situación.

Mientras tanto, Israel intensifica los ataques: más de 70 muertos en las últimas horas

Pese a los avances diplomáticos, las hostilidades no se detienen. Desde la madrugada del sábado, al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas en una serie de ataques israelíes en Gaza, según fuentes médicas locales.