El alto el fuego vuelve a resquebrajarse en Gaza, donde las fuerzas israelíes reanudaron los ataques con artillería, fuego naval y demoliciones que golpean de lleno a la población civil.

A primera hora del sábado, los estampidos de la artillería israelí volvieron a escucharse en distintos puntos del enclave. Los proyectiles cayeron sobre varias zonas mientras el ejército avanzaba con operaciones de demolición al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, reduciendo edificios a escombros.

Los ataques se inscriben en una rutina ya conocida. Son, según denuncian sobre el terreno, parte de las violaciones diarias del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Testigos presenciales relataron a la agencia de noticias Anadolu que la artillería israelí golpeó múltiples ubicaciones al este de Ciudad de Gaza y de la localidad de Yabalia, en el norte del enclave. En el sur, añadieron, las fuerzas israelíes demolieron viviendas y edificios al este de Jan Yunis, provocando una explosión de tal magnitud que se escuchó en amplias zonas de Gaza.

El estruendo no llegó solo desde tierra. Buques de guerra israelíes abrieron fuego frente a las costas de Rafah y Jan Yunis, mientras un helicóptero israelí sobrevolaba Rafah y disparaba desde el aire.