El alto el fuego vuelve a resquebrajarse en Gaza, donde las fuerzas israelíes reanudaron los ataques con artillería, fuego naval y demoliciones que golpean de lleno a la población civil.
A primera hora del sábado, los estampidos de la artillería israelí volvieron a escucharse en distintos puntos del enclave. Los proyectiles cayeron sobre varias zonas mientras el ejército avanzaba con operaciones de demolición al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, reduciendo edificios a escombros.
Los ataques se inscriben en una rutina ya conocida. Son, según denuncian sobre el terreno, parte de las violaciones diarias del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.
Testigos presenciales relataron a la agencia de noticias Anadolu que la artillería israelí golpeó múltiples ubicaciones al este de Ciudad de Gaza y de la localidad de Yabalia, en el norte del enclave. En el sur, añadieron, las fuerzas israelíes demolieron viviendas y edificios al este de Jan Yunis, provocando una explosión de tal magnitud que se escuchó en amplias zonas de Gaza.
El estruendo no llegó solo desde tierra. Buques de guerra israelíes abrieron fuego frente a las costas de Rafah y Jan Yunis, mientras un helicóptero israelí sobrevolaba Rafah y disparaba desde el aire.
Violaciones del alto el fuego
Israel ha seguido incumpliendo el alto el fuego pese a que la administración de Estados Unidos anunciara en enero el inicio de la segunda fase del acuerdo.
Esa etapa contempla nuevas retiradas israelíes de Gaza y el arranque de la reconstrucción, una tarea titánica cuyo coste la Organización de las Naciones Unidas calcula en unos 70.000 millones de dólares.
El alto el fuego puso fin, al menos sobre el papel, a la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, que dejó cerca de 72.000 palestinos muertos y más de 171.000 heridos, además de arrasar alrededor del 90 % de la infraestructura de Gaza.
Sin embargo, la tregua no ha traído silencio. Desde su entrada en vigor, el ejército israelí ha continuado violándola, con un balance de 574 palestinos muertos y 1.518 heridos, según el ministerio de Salud de Gaza.