GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Israel bombardea Gaza con artillería y fuego naval y demuele edificios en Jan Yunis
Las violaciones del alto el fuego persisten en Gaza, donde las fuerzas israelíes atacan con artillería, fuego naval y operaciones de demolición que vuelven a afectar a la población civil.
Israel bombardea Gaza con artillería y fuego naval y demuele edificios en Jan Yunis
Palestinos se congregan mientras los equipos de rescate rastrean el lugar de una explosión tras un ataque contra un edificio en Jan Yunis. / Reuters
hace un día

El alto el fuego vuelve a resquebrajarse en Gaza, donde las fuerzas israelíes reanudaron los ataques con artillería, fuego naval y demoliciones que golpean de lleno a la población civil.

A primera hora del sábado, los estampidos de la artillería israelí volvieron a escucharse en distintos puntos del enclave. Los proyectiles cayeron sobre varias zonas mientras el ejército avanzaba con operaciones de demolición al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, reduciendo edificios a escombros.

Los ataques se inscriben en una rutina ya conocida. Son, según denuncian sobre el terreno, parte de las violaciones diarias del acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Testigos presenciales relataron a la agencia de noticias Anadolu que la artillería israelí golpeó múltiples ubicaciones al este de Ciudad de Gaza y de la localidad de Yabalia, en el norte del enclave. En el sur, añadieron, las fuerzas israelíes demolieron viviendas y edificios al este de Jan Yunis, provocando una explosión de tal magnitud que se escuchó en amplias zonas de Gaza.

El estruendo no llegó solo desde tierra. Buques de guerra israelíes abrieron fuego frente a las costas de Rafah y Jan Yunis, mientras un helicóptero israelí sobrevolaba Rafah y disparaba desde el aire.

RECOMENDADOS

Violaciones del alto el fuego

Israel ha seguido incumpliendo el alto el fuego pese a que la administración de Estados Unidos anunciara en enero el inicio de la segunda fase del acuerdo.

Esa etapa contempla nuevas retiradas israelíes de Gaza y el arranque de la reconstrucción, una tarea titánica cuyo coste la Organización de las Naciones Unidas calcula en unos 70.000 millones de dólares.

El alto el fuego puso fin, al menos sobre el papel, a la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, que dejó cerca de 72.000 palestinos muertos y más de 171.000 heridos, además de arrasar alrededor del 90 % de la infraestructura de Gaza.

Sin embargo, la tregua no ha traído silencio. Desde su entrada en vigor, el ejército israelí ha continuado violándola, con un balance de 574 palestinos muertos y 1.518 heridos, según el ministerio de Salud de Gaza.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El presidente sirio recibe a una delegación kurda tras un histórico decreto de ciudadanía
Erdogan arranca su gira regional reuniéndose con Mohammed bin Salman en Arabia Saudí
Presidente de Irán ordena negociaciones con EE.UU., en medio de mensajes para desescalar tensiones
El cruce de Rafah en Gaza reabre de forma limitada y permite paso a algunos palestinos: así avanza
El presidente de Türkiye, Erdogan, viaja a Arabia Saudí y Egipto para abordar asuntos regionales
Hasta 1.000 migrantes podrían haber desaparecido en el Mediterráneo tras el ciclón Harry: ONG
EE.UU. reduce aranceles a India al 18% tras compromiso de Modi de no comprar petróleo ruso: Trump
Arranca OMNEX 2026, el evento empresarial entre Türkiye y Omán
Un convoy de seguridad sirio entra en el centro de Hasakah, área controlada por YPG
Costa Rica cierra sus elecciones con la victoria de Laura Fernández en primera vuelta
Irán defiende la vía diplomática mientras Trump combina presión militar y llamadas al acuerdo
UNRWA advierte sobre una “ofensiva silenciosa” en Cisjordania ocupada ante violencia israelí
Trump asegura que India le comprará petróleo a Venezuela y no a Irán, además de abrir opción a China
Gaza sufre uno de sus días más letales en meses: ataques israelíes matan a 37 palestinos en 24 horas
Israel abre parcialmente cruce fronterizo de Rafah en Gaza: ¿qué se sabe de la “operación piloto”?