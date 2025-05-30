Las huelgas de hambre en solidaridad con Palestina se extienden por los campus universitarios de Canadá y Estados Unidos, mientras Israel somete a una hambruna devastadora a los palestinos en Gaza. Y Maya Abdallah, nieta de una víctima de la Nakba (la “catástrofe”, en árabe) y estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), decidió seguir ese camino para protestar contra el apoyo de la institución a Israel. Fueron nueve días de huelga que la llevaron al hospital.

"Si mi madre, que vive en Occidente y sabe que puede comer en cualquier momento, sintió tanto dolor por mi huelga, no puedo imaginar lo que han debido sufrir las madres de Gaza que han visto morir de hambre a sus hijos", declaró Maya en conversación con TRT Español.

Su voz refleja el desgaste de tantas jornadas sin comer, mientras reflexiona sobre su huelga de hambre para presionar a la UCLA a desinvertir en Israel.

"Me inspiraron los estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado que hicieron huelga antes que yo. Al ver a tantos estudiantes no árabes arriesgar su vida, supe que tenía que dar un paso más en la lucha contra Israel", explicó Maya. "Sabía que a la UCLA no le importaría. Ojalá me equivocara, pero quería que el mundo viera que, en realidad, no les importa", añadió esta activista de origen libanés, palestino y estadounidense.

Ayuno por Gaza





Maya utilizó su plataforma en TikTok, donde cuenta con dos millones de seguidores, para compartir actualizaciones sobre su huelga de hambre y generar conciencia sobre la causa palestina.

“La gente ha deshumanizado tanto a los palestinos que ni siquiera se inmutan ante el hecho de que cientos han muerto o están al borde de morir de hambre”, denunció. “Quería mostrar a la gente, de una forma que pudieran entender y con la que pudieran empatizar, lo que significa una hambruna forzada”.

La estudiante de 23 años fue hospitalizada tras desmayarse en el campus y trasladada de urgencia en ambulancia, lo que la obligó a interrumpir su huelga en el noveno día por prescripción médica.

"Mi corazón latía un 40% más rápido de lo normal. Fue aterrador", relató, subrayando el sufrimiento que padecen los palestinos sometidos a una hambruna forzada después de que Israel impusiera un bloqueo al ingreso de alimentos, agua y ayuda humanitaria a Gaza durante más de dos meses.

“Por un momento comprendí lo tortuosa que está siendo la hambruna para los palestinos de Gaza”, explicó Maya. “Algunos han dicho que la hambruna es incluso peor que los bombardeos. Puede parecer extraño, pero tras ver cómo se deterioró mi mente en pocos días, entiendo —aunque sea a una escala mínima— por qué lo dicen”.

Movimiento más allá de los campus universitarios





El movimiento de huelgas de hambre ha cobrado fuerza más allá de los campus estadounidenses, con cientos de publicaciones bajo la etiqueta #FastforGaza. El periodista palestino Bisan Owda, que trabaja sobre el terreno, publicó un video instando a los huelguistas a seguir presionando a Israel.

El 18 de mayo, las autoridades israelíes permitieron a los grupos de ayuda reanudar temporalmente la entrega de ayuda limitada a Gaza, pero las agencias humanitarias han dicho que la cantidad de asistencia que entra a Gaza está muy por debajo de lo que se necesita para aliviar la crisis.

Miles de millones en juego