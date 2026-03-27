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Ankara expresa preocupación por ataque en el mar Negro contra petrolero operado por empresa turca
Türkiye afirmó previamente que está “monitoreando de cerca” los riesgos en el mar Negro debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.
Ankara expresa preocupación por ataque en el mar Negro contra petrolero operado por empresa turca
Türkiye se mantiene en contacto con las partes pertinentes para evitar que la guerra se extienda aún más por el mar Negro. / AA
27 de marzo de 2026

Türkiye ha expresado su profunda preocupación por un ataque en el mar Negro contra el petrolero de crudo llamado Altura, operado por una empresa turca.

“Estamos profundamente preocupados por el ataque llevado a cabo en el mar Negro contra el petrolero de crudo Altura, con bandera de Sierra Leona y operado por una empresa turca”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oncu Keceli, en una publicación en X.

Indicó que las instituciones pertinentes han llevado a cabo las inspecciones necesarias y las intervenciones técnicas tras el ataque, y añadió que los 27 miembros de la tripulación turca a bordo se encuentran en buen estado de salud.

Keceli subrayó que este tipo de ataques, ocurridos dentro de la zona económica exclusiva de Türkiye en el mar Negro y que violan el derecho internacional, representan graves riesgos para la vida, la propiedad, la navegación y la seguridad ambiental en la región.

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Agregó que Türkiye se mantiene en contacto con las partes relevantes para evitar que la guerra se extienda aún más en el mar Negro y escale.

El país ya había señalado anteriormente que está “siguiendo de cerca” los riesgos en el mar Negro debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.

Keceli también afirmó que Türkiye se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias conforme al derecho internacional para proteger sus intereses económicos y actividades en la región.

RelacionadoTRT Español - Ankara “sigue de cerca” los riesgos en el mar Negro por la guerra entre Ucrania y Rusia
FUENTE:TRT World
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