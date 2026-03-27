Türkiye ha expresado su profunda preocupación por un ataque en el mar Negro contra el petrolero de crudo llamado Altura, operado por una empresa turca.

“Estamos profundamente preocupados por el ataque llevado a cabo en el mar Negro contra el petrolero de crudo Altura, con bandera de Sierra Leona y operado por una empresa turca”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Oncu Keceli, en una publicación en X.

Indicó que las instituciones pertinentes han llevado a cabo las inspecciones necesarias y las intervenciones técnicas tras el ataque, y añadió que los 27 miembros de la tripulación turca a bordo se encuentran en buen estado de salud.

Keceli subrayó que este tipo de ataques, ocurridos dentro de la zona económica exclusiva de Türkiye en el mar Negro y que violan el derecho internacional, representan graves riesgos para la vida, la propiedad, la navegación y la seguridad ambiental en la región.