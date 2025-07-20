En Akcadag, un pueblo en el sureste de Türkiye rodeado de montañas, Rabia Topuz, gran promesa del boxeo en su país, descubrió que la amargura puede dar como resultado la dulzura de la fortaleza. Hoy, a los 24 años, con títulos destacados en boxeo, entrenamientos rigurosos y estudiando en la universidad, Rabia está convencida de que los obstáculos le dieron los anticuerpos para salir al ring y batir, sin miedo, a quien sea.

Su juventud transcurrió entre largas jornadas de cosecha de frutas junto a su familia, en una región reconocida por su tradición agrícola. “Trabajar bajo el sol, durante horas, me dio una fuerza interior y una resistencia que ningún gimnasio podría ofrecer", cuenta Rabia a TRT Español. Aunque ese no sería el único desafío de donde sacaría fuerzas. Y, comparado con lo que vendría más tarde, resultaría insignificante.

De las artes marciales al amor por el boxeo

Rabia inició su camino en las artes marciales, comenzando con Muay Thai y Wushu. Ya en su adolescencia obtuvo el tercer lugar nacional en ambas disciplinas, mostrando su potencial competitivo.

Pero en 2016 encontró su verdadera vocación en el boxeo, inspirada por una compañera cercana y entrenadora, Hatice Akbas, quien había ganado el Campeonato Europeo Juvenil de Boxeo.

“Ver la victoria de Hatice me hizo dar cuenta de que este camino no estaba tan lejos como pensaba”, reflexiona Rabia, hoy parte de Fenerbahce Sports Club, una de las instituciones deportivas más prestigiosas de Türkiye. “El boxeo me atrajo por su disciplina, intensidad, y porque exige tanto enfoque mental como fuerza física”.

Desde entonces ha entrenado incansablemente bajo la guía del entrenador turco Kerem Akbas, quien se convirtió no solo en su mentor sino en un “segundo padre”. Su alianza de ocho años la ha acompañado en innumerables retos y triunfos, siempre confiando en ella.

“Akbas me ayudó con la técnica, pero sobre todo, fue un fuerte apoyo mental y emocional”, rememora Rabia. “En momentos de cansancio o dudas, me recordaba de lo que soy capaz y me decía que veía en mí a una verdadera campeona, alguien que podría llegar no solo a Europa sino también al escenario olímpico”.

Desafíos y medallas

A pesar del sólido apoyo y los avances, el camino de Rabia estuvo lleno de obstáculos. Como mujer en un deporte dominado por hombres, enfrentó numerosos retos, incluso dentro de su comunidad.

“Escuchaba cosas como ‘El boxeo no es para chicas’” comenta. “Sentía que tenía que probarme a mí misma cada día. Entrenaba más duro, me esforzaba más y me mantenía enfocada. No quería ser solo otra chica que le gusta el deporte, quería ser una peleadora que la gente respetara”.

Su determinación dio frutos. Rabia ganó varios títulos nacionales en Türkiye entre el año 2020 y 2022. Y obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Turco Sub-22 de 2021, en la categoría de 48 kilos. “Fue la primera vez que sentí que mi esfuerzo realmente estaba dando resultados. Estar en el podio me llenó de orgullo. No se trataba de la medalla, sino de demostrarme algo a mí misma”, cuenta. “Fue inolvidable”.

El punto más alto de su carrera temprana llegó en 2023, cuando consiguió la medalla de bronce en los Juegos Europeos en Cracovia, Polonia. Ese podio fue una victoria personal, y le aseguró la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Cuando clasifiqué para los Olímpicos por primera vez sentí que un sueño finalmente estaba tomando forma”, recuerda.

Adversidad

Estos “primeros hitos” cimentaron su base como boxeadora. Pero el destino tenía otros planes.