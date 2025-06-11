Las aguas celestes del Mediterráneo han sido escenario de innumerables momentos históricos, pero pocas campañas marítimas han generado tanta atención internacional sostenida como el movimiento de la Flotilla de la Libertad para Gaza .

Desde 2008, este esfuerzo continuado de misiones lideradas por civiles se ha posicionado en la intersección del activismo humanitario, el derecho internacional y la geopolítica de Oriente Medio.

Relacionado TRT Global - ¿Qué pasó con el barco humanitario Madleen y los activistas rumbo a Gaza, tras la captura de Israel?

El bloqueo israelí, aún más intenso desde el 7 de octubre de 2023, sigue restringiendo el movimiento de bienes y personas, generando una dificultad creciente para los palestinos en Gaza.

El intento más reciente de la coalición por llegar al enclave, a bordo del barco Madleen con bandera británica, sufrió otro ataque israelí este domingo, lo que provocó una fuerte condena de parte de grupos de derechos humanos y activistas.

Relacionado TRT Global - Israel intercepta barco Madleen de la Flotilla de la Libertad que iba a Gaza, y detiene a activistas

Inicialmente, las flotillas fueron organizadas por el Movimiento Free Gaza (“Movimiento Gaza Libre”, en español) y más tarde por la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC, por sus siglas en inglés), una red global de grupos de la sociedad civil. El objetivo de estas misiones es entregar ayuda humanitaria, romper el bloqueo y generar conciencia sobre la situación en el enclave palestino mediante acción directa no violenta.

Esta es una breve cronología de la Flotilla de la Libertad.

Agosto-diciembre de 2008





El Movimiento Free Gaza lanzó su primera misión en agosto de 2008 con dos barcos modestos, el Liberty y el Free Gaza , que transportaban a 44 activistas y suministros médicos.

Las embarcaciones lograron atracar en Gaza, marcando la primera llegada de barcos internacionales a este territorio en décadas. La segunda misión, “Dignidad”, zarpó más tarde ese mismo año. Estos esfuerzos iniciales tuvieron éxito en lo que amplias iniciativas diplomáticas fracasaron: ser los primeros barcos civiles internacionales que pudieron alcanzar Gaza en años.

Enero-junio de 2009





En 2009, la situación se tornó compleja con enfrentamientos más intensos cuando varios barcos, incluidos el Humanity y el Spirit of Humanity , intentaron misiones similares.

Las fuerzas israelíes comenzaron a interceptar sistemáticamente las embarcaciones, deteniendo a activistas e implementando procedimientos de deportación. Estos incidentes revelaron los mecanismos de control de Israel, al tiempo que desataron una mayor cobertura mediática internacional sobre las condiciones humanitarias en Gaza.

El patrón establecido durante este periodo marcaría las operaciones de flotillas posteriores: activistas civiles surcando aguas internacionales, fuerzas de seguridad israelíes respondiendo, y cada confrontación provocando repercusiones diplomáticas globales.

Mayo de 2010: incidente del Mavi Marmara





La misión más significativa de las flotillas se consolidó en mayo de 2010, organizada en conjunto por el Movimiento Free Gaza y la Fundación de Ayuda Humanitaria IHH de Türkiye.

Esta coalición sin precedentes reunió a seis embarcaciones, incluida la nave insignia Mavi Marmara , con aproximadamente 700 activistas de 40 países y 10.000 toneladas de suministros humanitarios.

El 31 de mayo de 2010, comandos navales israelíes realizaron una incursión al amanecer sobre la flotilla mientras se encontraba en aguas internacionales.

El enfrentamiento mató a nueve activistas en el momento, y un décimo falleció posteriormente debido a sus heridas. También hubo decenas de activistas heridos y diez soldados israelíes lesionados.

El Mavi Marmara desató una condena global, deteriorando gravemente las relaciones diplomáticas entre Türkiye e Israel. El ataque llevó a Tel Aviv a aliviar ciertas restricciones del bloqueo, al tiempo que dio lugar a múltiples investigaciones internacionales.

Julio de 2011





La Flotilla de la Libertad II, también llamada “Stay Human” , fue concebida para conmemorar el aniversario de la incursión israelí de 2010.

Sin embargo, esta misión encontró obstáculos sin precedentes antes de alcanzar aguas internacionales.

Solo dos barcos, el MV Saoirse y el MV Tahrir , lograron zarpar bajo el lema “Freedom Waves to Gaza”. Las fuerzas de Israel interceptaron ambas embarcaciones a unos 80 kilómetros de Gaza, detuvieron a los activistas e implementaron procedimientos estándar de deportación.

Mayo de 2015





La Flotilla de la Libertad III zarpó desde Suecia en mayo, a pesar de los reveses anteriores. La embarcación principal, el Marianne , fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales, desviada al puerto de Ashdod y los activistas fueron detenidos.

La misión ejemplificó la resiliencia de la flotilla, que pasó de un activismo espontáneo a una estructura organizativa más sistemática, a pesar de los desafíos operativos persistentes.

Julio-agosto de 2018





La misión “Just Future for Palestine” de la Coalición de la Flotilla de la Libertad desplegó en 2018 cuatro embarcaciones, entre ellas el Al Awda y el Freedom .