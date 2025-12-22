El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan; el de Defensa, Yasar Guler, y el director de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), Ibrahim Kalin, se reunirán este lunes con el presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, durante una visita de alto nivel a Damasco.

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación turca revisará la evolución de las relaciones entre Ankara y Damasco durante el último año, con especial atención en los ámbitos político, económico y de seguridad.

Las conversaciones además ocurren bajo un contexto simbólico, tras el primer aniversario de la revolución del 8 de diciembre, que marcó la caída del régimen de Bashar Al-Assad y abrió una nueva etapa para el país.

En este marco, las fuentes indicaron que los encuentros también se centrarán en el proceso de implementación del Memorando del 10 de marzo, estrechamente vinculado a las prioridades de seguridad nacional de Türkiye.

Cabe recordar que en esa fecha, la Presidencia de Siria anunció la firma de un acuerdo para la integración del grupo terrorista SDF/YPG a las instituciones del Estado, reafirmando la unidad territorial del país y rechazando cualquier intento de división.

Asimismo, se prevé que se aborden los riesgos de seguridad emergentes en el sur de Siria en medio de la agresión continuada de Israel.

La cooperación para prevenir un posible resurgimiento del grupo terrorista Daesh también forma parte de la agenda. Por lo que las conversaciones analizarán los esfuerzos conjuntos para contrarrestar los intentos de la organización terrorista de aprovechar las posibles vulnerabilidades en el escenario sirio, teniendo en cuenta además la reciente adhesión de Siria a la Coalición Internacional para Combatir a Daesh.

Más allá de las cuestiones de seguridad, las partes evaluarán proyectos bilaterales destinados a la reconstrucción de Siria, y examinarán iniciativas para apoyar el fortalecimiento de las capacidades del gobierno de este país.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Nuh Yilmaz, recientemente designado embajador de Türkiye en Damasco, también viajará a la capital siria con motivo de la visita.