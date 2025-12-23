El conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado decenas de miles de muertos en ambas partes, ha desencadenado sanciones occidentales contra uno de los tres mayores productores de petróleo del mundo y ha sumido a Europa en un escenario de inseguridad.

A ese panorama ya complejo se sumó recientemente un nuevo factor de preocupación: fuerzas ucranianas y rusas han comenzado a atacar buques comerciales en el mar Negro, poniendo en riesgo no solo la seguridad de los países costeros, sino también los intereses comerciales globales.

Türkiye, país neutral y con la costa más extensa sobre el mar Negro, se encuentra entre los más expuestos a estas escaladas entre Ucrania y Rusia, ya que fueron buques de propiedad turca los afectados. Tras estos ataques, que se creen de origen ruso, Ankara emitió una severa advertencia a ambas partes, señalando que atacar barcos comerciales “no beneficiará a nadie” .

Cabe destacar que Türkiye ha desempeñado un papel clave en diversos esfuerzos diplomáticos, incluida la histórica Iniciativa de Granos del mar Negro en 2022 , impulsada justo cuando la guerra se extendía por todos los frentes.

El acuerdo contó con el respaldo tanto de Kiev como de Moscú, garantizando la seguridad de un corredor marítimo y aéreo para las exportaciones de grano.

Precisamente en ese corredor navegaba el buque Viva, una de las embarcaciones de propiedad turca alcanzadas por un ataque con drones. El navío transportaba aceite de girasol con destino a Egipto, en una ruta que ambas partes se comprometieron a mantener segura en virtud del acuerdo de 2022.

“Türkiye facilitó, según se informa, la exportación de grano y productos agrícolas tanto de Ucrania como de Rusia al resto del mundo y, de ese modo, contribuyó a contener los aumentos de precios a nivel global”, afirmó Ecaterina Matoi, investigadora con sede en Bucarest, en diálogo con TRT World.

“Si este acuerdo se ve afectado por el aumento de las tensiones en el mar Negro, las cadenas globales de suministro de alimentos probablemente se verán impactadas y la región del mar Negro podría perder su posición como fuente segura de grano y productos agrícolas”, añadió Matoi.

Esto colocaría a la región del mar Negro en una clara desventaja como proveedor de grano y perjudicaría a todos los países que bordean sus costas, señaló la experta.

¿Se extenderá aún más el conflicto?

Los ataques rusos contra buques comerciales en el mar Negro siguieron a las ofensivas ucranianas contra instalaciones energéticas de Moscú, desde el mar Caspio hasta otras regiones.

Los expertos consideran el aumento de los ataques contra barcos comerciales en el mar Negro como una tendencia alarmante con implicaciones regionales y globales.

“Estos últimos incidentes en el mar Negro demuestran el riesgo de que el conflicto en Ucrania se extienda a las zonas cercanas”, afirmó Ozgur Korpe, profesor de la Universidad Nacional de Defensa y exmilitar turco.

En la misma línea, el Ministerio de Defensa de Türkiye advirtió a ambas partes en un comunicado reciente que los ataques contra buques comerciales confirmaban las preocupaciones previamente expresadas por Ankara sobre “la propagación de la guerra en curso” hacia el mar Negro y “su impacto en la seguridad marítima y la libertad de navegación”.

Korpe subrayó que el hecho de que los buques atacados pertenezcan a Türkiye, que sigue desempeñando un papel de mediación entre ambas partes, agrava la situación y señala un aumento de los riesgos para la seguridad del mar Negro.

“Los países neutrales, beneficiándose del derecho de neutralidad consagrado por el derecho internacional, pueden mantener relaciones comerciales con las partes en conflicto”, indicó. “Por lo tanto, las partes en conflicto deben mantener sus campos de batalla aislados para evitar daños colaterales a terceros y deben actuar con sensibilidad al seleccionar sus objetivos”, explicó Korpe a TRT World.

Sin embargo, tanto Ucrania como Rusia muestran poca preocupación en este sentido a medida que la guerra continúa, señala Korpe.