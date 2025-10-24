El Tribunal de Gaza inauguró este viernes en Estambul una sesión histórica para documentar el genocidio contra el pueblo palestino. Durante cuatro días, del 23 al 26 de octubre, académicos, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de la sociedad civil se reunieron en la Universidad de Estambul para presentar pruebas, testimonios y evaluaciones legales sobre crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, con el objetivo de movilizar la conciencia global y exigir rendición de cuentas a Israel.

Esta última sesión, organizada por una iniciativa internacional independiente, reúne a participantes de todo el mundo y combina las audiencias principales con un amplio programa de actividades paralelas. Entre estas, se incluyen exposiciones, proyecciones de películas y charlas públicas, todas ellas desarrolladas en el Salón de Honor de la Facultad de Letras de la Universidad de Estambul.

Uno de los puntos más destacados del programa es una exposición fotográfica basada en el libro Evidence, elaborado por periodistas de la agencia de noticias Anadolu que documentaron la devastación en Gaza, ofreciendo un testimonio visual de las consecuencias del conflicto.

Complementando la muestra, el documental homónimo Evidence presenta las imágenes y los testimonios personales de los reporteros, lo que los organizadores describen como una prueba visual de las atrocidades cometidas durante las operaciones militares de Israel.

El espacio del evento también cuenta con una selección de libros dedicados a Palestina y con una instalación interactiva titulada “Muro de la Esperanza: mensajes y oraciones para Gaza”, que invita a los visitantes a dejar notas manuscritas de solidaridad.





“Una forma de resistencia”





El programa incluye varias conferencias públicas. El profesor Ayhan Citil abordará el tema “La responsabilidad de los pensadores después de Gaza”, mientras que el profesor Richard Falk, exrelator especial de la ONU para Palestina, hablará sobre “El derecho internacional y la conciencia”.

Falk, quien preside el evento y fue relator especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados entre 2008 y 2014, describió el Tribunal como una forma de resistencia social frente a la propaganda estatal y el sesgo mediático que durante mucho tiempo ha distorsionado la realidad en Gaza.

“Se debe considerar al Tribunal de Gaza como uno de varios instrumentos para ofrecer a la población un relato veraz de los horribles eventos que han tenido lugar en Gaza durante los últimos dos años”, afirmó en su discurso inaugural.

“Es un acto de resistencia, un llamado a la acción en nombre de la justicia y la paz duradera, basado en la participación palestina, que durante mucho tiempo ha sido negada”, añadió.