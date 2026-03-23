Cuba se está preparando para una “posible agresión militar” por parte de Estados Unidos, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores del país, Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista el domingo, que se produce en medio de un bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla, con la consecuente crisis energética que ello ha generado.

“Nuestro ejército siempre está preparado y, de hecho, estos días se está preparando ante la posibilidad de una agresión militar (de EE.UU.). Seríamos ingenuos si no observáramos lo que está sucediendo en el mundo”, afirmó en una entrevista con la cadena NBC.

Al mismo tiempo, expresó su esperanza de que esta invasión no ocurra y cuestionó: “¿Por qué el gobierno de Estados Unidos obligaría a su país a tomar acción militar contra un país vecino como Cuba?”.

Asimismo, añadió que “Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos”, aclarando que sí tiene “la necesidad y el derecho de protegernos”. Además, mostró su disposición a “sentarse” a negociar.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensiones históricas entre Washington y La Habana, que se remontan a más de seis décadas.

Estas tensiones, además, se dan en medio de una grave crisis energética en el país caribeño, que se extiende desde 2024. La isla suma ya siete apagones nacionales y otros tantos parciales desde entonces, dada la conjunción de factores estructurales, un sistema eléctrico obsoleto y el bloqueo petrolero de EE.UU.

El domingo, Cuba comenzó a recuperarse de su segundo apagón a nivel nacional en una semana, que duró 24 horas, tras llevar energía a cinco de sus 16 centrales térmicas y dos plantas generadoras, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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Díaz-Canel carga contra la “brutal” presión de EE.UU . sobre América Latina para aislar a Cuba

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cargó este viernes contra la "brutal" presión de Washington sobre América Latina para aislar a su país, lo que a su juicio está provocando ruptura de relaciones diplomáticas y la salida de misiones médicas de la isla de varias naciones. “La presión de Washington es brutal sobre los Gobiernos” de América Latina y el Caribe, afirmó durante el acto de recibimiento a los centenares de políticos y activistas que conforman el Convoy Nuestra América, una iniciativa de solidaridad con Cuba y rechazo al bloqueo petrolero estadounidense.

El mandatario criticó la reciente cumbre del Escudo de las Américas en Miami, donde líderes de derecha del continente se alinearon con Donald Trump, y lamentó que algunos políticos latinoamericanos se subordinan “vergonzosamente” a las órdenes de Washington. En contraste, destacó la solidaridad internacional con la isla, haciendo un reconocimiento especial a México y a su presidenta, Claudia Sheinbaum, por el apoyo brindado a Cuba durante este tiempo.