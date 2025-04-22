Cuando el sol se ocultó este Domingo de Pascua, las campanas de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, tocaron su despedida final.

A la mañana siguiente, el papa Francisco, de 88 años, murió.

Un día después de pronunciar su último mensaje pascual, el líder de la Iglesia Católica, oficialmente conocido como Vicarius Iesu Christi (vicario de Cristo), exhaló silenciosamente por última vez, dejando atrás un mundo más fracturado del que encontró.

Hijo de un trabajador de trenes, se convirtió en el primer pontífice latinoamericano y el primer no europeo en vestir la túnica papal blanca en más de un milenio.

Pero más allá de los títulos y los hitos, su figura llegó a representar algo mucho más profundo: una brújula moral en un planeta que parece a la deriva y una fuerza silenciosa de conciencia.

A los pocos minutos de difundirse la noticia de su muerte, comenzaron a llegar homenajes desde todos los rincones del planeta: palabras cálidas, gestos reverentes, el lenguaje del duelo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó de inmediato que las banderas del país ondearan a media asta como "muestra de respeto en memoria" del papa Francisco. "Era un buen hombre, trabajó duro. Amaba el mundo, y es un honor hacerlo, dijo el mandatario.

Figuras públicas de todo el espectro político estadounidense compartieron emotivos mensajes de despedida. Pero pocos mencionaron la ofensiva en Gaza que él trató de detener con tanto empeño.

"Descansa en paz, papa Francisco", decía el mensaje de la Casa Blanca en X, la red social.

El vicepresidente J.D. Vance publicó una nota personal: "Acabo de enterarme de la muerte del papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos en todo el mundo que lo amaban", afirmó.

"Me alegró haberlo visto ayer, aunque estaba visiblemente muy enfermo. Siempre lo recordaré por la homilía que dio en los primeros días del COVID. Fue realmente hermosa. Que Dios le conceda el descanso eterno", añadió el vicepresidente.

Por su parte, e l expresidente Joe Biden , conocido por su fe católica y acusado por miembros de su propio gobierno de "complicidad innegable" en el genocidio de Gaza, señaló: "Fue distinto a todos sus predecesores". Luego agregó: "Por encima de todo, fue un papa para todos. Era el papa del Pueblo: una luz de fe, esperanza y amor".

"Esto es crueldad, no es guerra"

Mientras los homenajes fluían desde los círculos políticos y sociales , y las palabras de líderes mundiales, celebridades y hasta niños en parroquias remotas se multiplicaban, el tono era unánime: reverencia, afecto, nostalgia. Era el pontífice del pueblo, el que hablaba contra la codicia del capitalismo.

Pero su postura inquebrantable sobre Gaza —directa, urgente, ignorada— la mantuvo hasta su último aliento.

Hospitalizado, desde su cama de convalecencia en los últimos meses de vida, el papa se mantuvo en contacto con personas en la asediada Gaza. A veces por mensaje de texto, a veces por videollamada.

Según funcionarios del Vaticano, insistía en escuchar directamente a la comunidad : los niños y los heridos. Mientras algunos líderes mundiales emitían declaraciones cautelosas o guardaban silencio, el papa Francisco dijo lo que otros no se atrevieron.

"Hago un llamado a las partes en conflicto : establezcan un alto al fuego, liberen a los rehenes y acudan en ayuda de un pueblo hambriento que aspira a un futuro de paz", declaró en su mensaje de Pascua, pronunciado menos de 24 horas antes de morir.

"Expreso mi cercanía al sufrimiento de los cristianos en Palestina e Israel, y a todos los pueblos israelíes y palestinos", continuó. "Pienso en el pueblo de Gaza, y en su comunidad cristiana en particular, donde el terrible conflicto sigue causando muerte y destrucción, y generando una situación humanitaria dramática y deplorable".