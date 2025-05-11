“Gaza está muriendo de sed”. Con esta frase, la Autoridad Palestina del Agua (PWA, por sus siglas en inglés) alertó este domingo sobre el colapso casi total del sistema hídrico en Gaza, en el contexto del prolongado asedio y los incesantes bombardeos israelíes.
La PWA lanzó una advertencia contundente sobre la situación crítica en el enclave, describiendo la ofensiva militar como una “guerra genocida” y acusando a Israel de “cometer un crimen de guerra grave y sistemático al utilizar la sed y el hambre como herramientas de genocidio”.
En su informe más reciente, el organismo indicó que “la extracción de agua en Gaza ha disminuido entre un 70 y un 80% desde el comienzo del genocidio en curso”.
UNRWA advierte sobre el impacto catastrófico del prolongado bloqueo
Además, la hambruna se ha apoderado completamente del enclave. La semana pasada, el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammad Mustafa, declaró Gaza como zona de hambruna.
De la misma forma, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) también alertó este domingo sobre las consecuencias devastadoras del continuo bloqueo israelí, que entra en su novena semana consecutiva.
En una declaración difundida en su cuenta oficial de X, la agencia informó que dispone de miles de camiones con ayuda listos para entrar en Gaza, y que sus equipos sobre el terreno “están plenamente preparados para ampliar las operaciones humanitarias”. Sin embargo, subrayó que Israel “ha estado impidiendo la entrada de toda ayuda humanitaria, suministros médicos y mercancías a Gaza durante más de nueve semanas”, lo que ha agravado aún más las ya “catastróficas condiciones que enfrentan innumerables civiles”.
OCHA: “Los palestinos están muriendo bajo un asedio total israelí”
Por si fuera poco, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) confirmó el sábado que los palestinos en Gaza “están muriendo bajo un asedio total israelí por tercer mes consecutivo”, en lo que considera parte del “genocidio en curso que lleva más de un año y medio”.
Además, el informe de OCHA reveló que “el 70% de los palestinos en Gaza se encuentran en zonas donde están presentes fuerzas israelíes, bajo órdenes de evacuación, o ambas”.
Continúan los ataques
En medio de este escenario devastador, los ataques israelíes no cesan. Este domingo, un palestino fue asesinado en un ataque aéreo israelí al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza, lo que eleva a 11 el número de muertos en la ciudad desde anoche. Más temprano, al menos 10 palestinos, incluidos cuatro niños, perdieron la vida cuando aviones de guerra israelíes bombardearon tiendas de desplazados en varias zonas de Jan Yunis.
Desde el inicio de la agresión israelí en octubre de 2023, se han documentado al menos 52.810 muertes palestinas y más de 119.473 heridos. Se teme que miles de personas sigan atrapadas bajo los escombros, sin que los equipos de emergencia puedan acceder a ellas debido a la continua violencia y los ataques aéreos israelíes.