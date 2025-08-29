En un movimiento con fuertes repercusiones diplomáticas, Alemania, Francia y Reino Unido —conocidos como el E3— activaron este jueves el mecanismo para reimponerle a Irán sanciones de la ONU debido a que, supuestamente, incumplió los compromisos sobre su programa nuclear. La decisión provocó una condena inmediata de Teherán, que acusó a estas potencias de ceder a presiones de Estados Unidos y de intensificar deliberadamente la confrontación internacional.

“El intento del E3 de invocar el ‘snapback’ (nombre con el que se conoce al mecanismo) es inconsistente con la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y carece de validez legal”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en un comunicado citado por la televisión estatal Press TV. Agregó que las potencias europeas “no tienen derecho legal ni moral” a utilizar ese mecanismo porque “violaron sus obligaciones” en el acuerdo nuclear de 2015.

Por su parte, Esmaeil Baqaei, portavoz del mismo ministerio, acusó al E3 de mostrarse como un “socio de negociación creíble” en el llamado “orden internacional basado en reglas”, cuando en realidad “impera la fuerza y es el infractor quien dicta las normas del juego”, refiriéndose a Estados Unidos. Según indicó, la decisión no responde a “ninguna necesidad legal ni a un juicio racional”, sino que obedece a “la sumisión” del E3 a una directiva de Washington.

Teherán “responderá de manera apropiada” a lo que considera un intento ilícito de socavar sus derechos bajo el pacto nuclear, advirtió Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní. Exhortó además al E3 a “corregir su error”, y advirtió que la decisión afectará la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y debilitará la credibilidad del Consejo de Seguridad.

Estados Unidos respalda a Europa





El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, celebró la medida y aseguró que Washington mantiene su disposición al “diálogo directo” con Irán. Según Rubio, el E3 pudo haber actuado desde 2019, pero optó primero por la diplomacia para ofrecer a Irán “una vía de escape a su estrategia de escalada nuclear”. Señaló que los europeos presentaron un “caso claro” de incumplimiento de los compromisos nucleares por parte de Teherán y que su decisión sentó “una base sólida” para la reactivación de las sanciones.

“Estados Unidos aprecia el liderazgo de nuestros aliados europeos en este esfuerzo. En las próximas semanas trabajaremos con ellos y con otros miembros del Consejo de Seguridad para completar con éxito la reactivación de sanciones y restricciones internacionales”, afirmó. No obstante, aclaró que el ‘snapback’ no contradice su “disposición sincera a la diplomacia, sino que la refuerza”.

¿Qué implica la medida?





En una declaración conjunta, los países del E3 afirmaron este jueves: “Como resultado de las acciones de Irán (...) hemos decidido notificar al Consejo (de Seguridad) que creemos que Irán incumple de manera significativa sus compromisos bajo el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), lo que activa el mecanismo de ‘snapback’”.

"Tras la activación del proceso de restitución, ahora quedan 30 días para encontrar una solución diplomática a la cuestión nuclear iraní antes de que entre en vigor el proceso de restitución, y vuelvan a estar vigentes seis resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que habían sido previamente suspendidas", dijeron los ministerios de Relaciones Exteriores de los tres países en un comunicado conjunto.

El JCPOA fue firmado en 2015 por Irán, junto con Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, China y Rusia, y limitaba el enriquecimiento de uranio de Teherán a cambio del alivio de sanciones. Washington se retiró unilateralmente en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y reinstauró sanciones de amplio alcance.

La situación pareció dar un giro cuando este año EE.UU. e Irán retomaron conversaciones en Mascate, Omán. Washington ha insistido en que Irán debe abandonar su programa nuclear, aunque Teherán reafirmó en reiteradas ocasiones que su programa tiene fines exclusivamente civiles y pacíficos.

Las conversaciones indirectas se estancaron desde junio de este año cuando las tensiones se intensificaron, luego de que Israel lanzara un ataque contra Teherán, dirigido a instalaciones militares, nucleares y civiles, así como a altos mandos y científicos. Irán respondió con misiles y drones. Días después, Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

El conflicto de 12 días entre Tel Aviv y Teherán concluyó bajo un alto el fuego negociado por EE.UU. el 24 de junio.

Así, desde julio, el E3 mantuvo nuevas conversaciones nucleares con Irán en Estambul, Türkiye, en un esfuerzo por preservar el acuerdo y evitar un mayor deterioro de la seguridad regional. Estas tuvieron continuidad en Ginebra hasta la última semana.