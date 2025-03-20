En medio de la crisis por la política migratoria de Estados Unidos, Venezuela recibirá este miércoles un vuelo con 306 migrantes repatriados desde México, según anunció el presidente Nicolás Maduro.

El anuncio se produce luego de que el Departamento de Estado estadounidense advirtiera sobre nuevas sanciones "severas y progresivas" contra Venezuela si Caracas se niega a aceptar aviones con deportados.

La tensión entre ambos países se agudizó después de que el Gobierno venezolano condenara la reciente deportación de más de 238 ciudadanos suyos a El Salvador, sin un proceso judicial previo y bajo la acusación de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Para ello, se basó en una ley de 1798 que permite la expulsión de "enemigos extranjeros" sin juicio previo.

La Casa Blanca insistió en esta versión a través de su portavoz, Karoline Leavitt, quien declaró que el grupo "fue enviado” por Maduro. Sin embargo, el presidente venezolano rechazó estas acusaciones y afirmó que "es mentira que los deportados sean delincuentes". "El Tren de Aragua existió, pero lo combatimos y lo desmantelamos (...). No existe, lo derrotamos", aseguró.

Maduro También calificó la deportación de los venezolanos a El Salvador como una "humillación", denunciando que fueron "secuestrados y enviados a un campo de concentración". Acusó a Washington de violar los derechos humanos de los migrantes y exigió el fin de la "persecución" contra ellos.

Asimismo, pidió al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que "no sea cómplice de este secuestro" y denunció la medida como un acto de "crueldad e injusticia". Según el mandatario venezolano, los deportados son "jóvenes trabajadores" que no tienen relación con organizaciones criminales.