En una nueva amenaza dirigida a México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría imponerle "aranceles y quizás incluso sanciones" a su vecino por no cumplir con un tratado de 1944, bajo el que los países comparten las aguas de dos ríos en la frontera. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió a la nueva advertencia de Trump en un tono conciliador, diciendo que su país ha tenido problemas de sequía y que confía en llegar a un acuerdo sobre la disputa.

El Tratado de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos y México deberán compartir los recursos del río Bravo –que los estadounidenses llaman Grande– y de Colorado, los cuales discurren por la frontera de los países. Bajo esos términos EE.UU. debe enviar anualmente una cantidad fija desde el Colorado, mientras que México se compromete a entregar agua del Bravo en ciclos de cinco años. El último ciclo termina en octubre de 2025.

Sin embargo, el tratado no anticipó fenómenos como la sequía prolongada ni el crecimiento demográfico acelerado en ambos países, lo que ha complicado su implementación y generado fricciones reiterados.

Desde su plataforma Truth Social, Trump lanzó duras acusaciones: "México les ha estado robando el agua a los agricultores de Texas". Incluso, señaló al país vecino como el responsable de causar el cierre de la última azucarera de Texas por la falta del recurso. “Esto es muy injusto y está perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas”, insistió Trump.

Y luego amenazó: "Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores texanos... seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla el tratado y le dé a Texas el agua que le debe", añadió.

“Se llegará a un acuerdo”, responde Sheinbaum

Por su parte, la presidenta de México publicó un comunicado en la red social X, señalando que “han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”. En ese sentido añadió que “la Comisión Internacional de Límites y Aguas ha continuado los trabajos para identificar opciones de solución favorables para ambos países”.

También dijo que se le envió “el Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo”. Y concluyó diciendo que está segura de que “como en otros temas, se llegará a un acuerdo”.