Las cifras revelan por sí solas el arsenal que Estados Unidos ha acumulado en Oriente Medio para su ofensiva contra Irán: más de 50.000 soldados, 200 aviones de combate y dos portaaviones –uno de ellos el más grande del mundo– conforman el mayor despliegue militar que Washington ha tenido en la región en décadas… O “en una generación”, como señaló el propio jefe del Comando Central de EE.UU., Brad Cooper, al revelar la magnitud de esta concentración bélica. Sin embargo, la Casa Blanca también se ha enfrentado a pérdidas que ascienden a los 2.000 millones de dólares en los primeros cuatro días de los ataques conjuntos con Israel, de acuerdo a datos recopilados por la agencia de noticias Anadolu.
A través de un video publicado este martes, Cooper sostuvo que, durante sus acciones junto a Tel Aviv, EE.UU. ha logrado impactar aproximadamente 2.000 objetivos en Irán, usando más de 2.000 municiones desde que la ofensiva se desató el pasado sábado. Teherán ha respondido a esta agresión con una represalia a gran escala, lanzando más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones, según cifras de Cooper.
"También estamos hundiendo a la Marina iraní, a toda la Marina. Hasta ahora, hemos destruido 17 barcos iraníes", completó. Producto de esto, añadió, Irán ya no cuenta con ninguna embarcación militar identificable en la zona. "En este momento, no hay un solo barco iraní en movimiento en el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán", insistió.
Justamente, el estrecho de Ormuz se ha convertido en un termómetro clave del conflicto que protagonizan Washington y Tel Aviv, de un lado, y Teherán del otro. Este martes, poco después de que Irán anunciara el cierre de la ruta, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que la Armada de su país podría escoltar petroleros a través de la vía si fuera necesario. Además sostuvo que Washington ofrecerá garantías de seguros a bajo costo para las embarcaciones que naveguen por el Golfo.
En su mensaje en video, Cooper además afirmó que, pese a las represalias de Irán, la capacidad de este país para atacar a las fuerzas estadounidenses y sus aliados está disminuyendo a medida que continúa la ofensiva militar.
Pérdidas multimillonarias para Washington
Sin embargo, no todos los reportes de los primeros cinco días de guerra son positivos para Estados Unidos. De hecho, el país perdió casi 2.000 millones de dólares en equipos militares en medio de los ataques contra Irán, según estimaciones y datos recopilados por la agencia de noticias Anadolu.
La principal pérdida con la que lidia Washington es un sistema de radar de alerta temprana AN/FPS-132 estadounidense, ubicado en la base aérea de Al Udeid en Qatar y valorado en 1.100 millones de dólares, que fue impactado por un misil iraní el sábado. Qatar confirmó los daños que sufrió el radar.
A lo que se suma que el domingo, tres F-15E Strike Eagles fueron dados de baja en un incidente de fuego amigo con las defensas aéreas de Kuwait, según EE.UU. Si bien las seis tripulaciones sobrevivieron, los aviones no lo hicieron. El costo de su reemplazo se estima en 282 millones de dólares.
Además, durante su primer ataque de represalia el sábado, Irán atacó el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Manama, Bahréin, destruyendo dos terminales de comunicaciones por satélite y varios edificios de gran tamaño. Según informes de inteligencia de fuentes abiertas, las terminales SATCOM atacadas fueron identificadas como AN/GSC-52B, con un valor aproximado de 20 millones de dólares, considerando los costos de despliegue e instalación.
Irán también afirmó haber destruido el componente de radar AN/TPY-2 del sistema de misiles antibalísticos THAAD, desplegado en la ciudad industrial de Al-Ruwais en los Emiratos Árabes Unidos. Imágenes satelitales obtenidas de informes de inteligencia de fuentes abiertas sugieren que se produjo un impacto. Se estima que el componente de radar destruido tiene un valor de 500 millones de dólares.
Con todos estos costos combinados, Irán habría dañado activos militares estadounidenses en la región por un valor de 1.902 millones de dólares.
Reporte revela escasez en reservas de misiles de EE.UU.
EE.UU. también se enfrenta a una escasez en sus reservas de misiles clave, incluyendo los de ataque terrestre Tomahawk e interceptores SM-3, informó la cadena CNN este lunes.
Citando a un alto funcionario estadounidense, el reporte de prensa señala que Washington anticipa un "importante repunte" de los ataques en las próximas 24 horas, mientras que las reservas de misiles e interceptores se están agotando.
El funcionario afirmó que la ronda inicial de ataques ha logrado debilitar las defensas iraníes, y ahora se espera que la próxima fase se centre en atacar las instalaciones de producción de misiles, los vehículos aéreos no tripulados y las capacidades navales de Irán.
El Pentágono también se enfrenta a una escasez de misiles Patriot, ya que las defensas aéreas de Ucrania han utilizado una parte significativa de sus reservas durante los últimos cuatro años de guerra con Rusia.
Ataques iraníes contra bases de EE.UU.
Irán ha atacado hasta la fecha al menos siete instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio: el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, en Bahréin; el Campamento Arifjan, la base aérea Ali Al Salem y el Campamento Buehring, en Kuwait; la base de Erbil, en Iraq; el puerto de Jebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos, que además es el mayor puerto de escala de la Armada estadounidense en Oriente Medio, y la base aérea Al-Udeid, en Qatar.
En Kuwait, imágenes tomadas revelaron el derrumbe de tejados en varios puntos de la base aérea Ali Al Salem tras los reportes de un ataque iraní el día anterior. El Campamento Arifjan fue el principal lugar donde murieron seis militares estadounidenses. Un video de amplia circulación, grabado dentro del Campamento Buehring en Kuwait, muestra un dron sobrevolando la instalación antes de explotar dentro de su perímetro.
Imágenes y fotografías confirmadas por el diario The New York Times sugieren que Irán atacó repetidamente la instalación militar del Aeropuerto Internacional de Erbil en Iraq, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses, durante el sábado y el domingo. Se veía humo y llamas saliendo de la zona. El domingo por la mañana, imágenes satelitales mostraron que cuatro estructuras en una sección de la base habían resultado dañadas o destruidas, con incendios que continuaban activos hasta la madrugada del lunes.
A lo que se suma que imágenes aéreas del domingo del puerto de Jebel Ali en Dubái mostraban humo saliendo de un gran edificio dentro de una zona recreativa vallada de la Marina de EE.UU. Aunque no es una base oficial de EE.UU., Jebel Ali es uno de los puertos más utilizados por la Marina.
Y no son sólo las bases militares de Washington, las misiones diplomáticas estadounidenses en Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos también han sido blanco de ataques. La Embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudí, fue impactada por dos drones. El Ministerio de Defensa de ese país informó de "fuego limitado y daños materiales menores" en el complejo. Además, según el diario The Washington Post, la estación de la CIA dentro del complejo también fue alcanzada.
También la Embajada de Estados Unidos en Kuwait fue atacada con drones y misiles. Se reportó humo cerca del complejo, y los detalles de los daños fueron limitados en los informes públicos. La embajada cerró "hasta nuevo aviso" y el personal no esencial y sus familias fueron evacuados.
El Consulado General de Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue impactado por un presunto dron iraní que cayó en un estacionamiento adyacente al edificio de la misión diplomática. Se desató un incendio, pero las autoridades locales lo controlaron rápidamente. El recinto del consulado sufrió algunos impactos, pero no se produjeron daños estructurales importantes.
Washington eleva el nivel de riesgo de viaje para varios países de Oriente Medio
Estados Unidos elevó este miércoles el nivel de riesgo para viajar a Jordania, Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos al Nivel 3, recomendando a los pasajeros que reconsideren visitar estos países. Esta directriz se incluyó en una alerta de viaje actualizada del Departamento de Estado de EE.UU. Otros países clasificados con el mismo nivel de riesgo son Bahréin, Kuwait, Israel y Qatar. Egipto se mantuvo en el nivel 2, instando a los viajeros a "ejercer mayor precaución".
Por su parte, la Embajada de EE.UU. en Bahréin anunció la suspensión de todos los servicios consulares de rutina hasta nuevo aviso. La misión instó a los ciudadanos estadounidenses en ese país a abandonar el país de inmediato "si es seguro hacerlo".
“Hay una amenaza constante de ataques con drones y misiles desde Irán y perturbaciones significativas en los vuelos comerciales”, señala el aviso de viaje estadounidense.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que aproximadamente 9.000 estadounidenses han salido de Oriente Medio desde el inicio de los ataques contra Irán el pasado 28 de febrero. Y agregó que alrededor de 1.600 estadounidenses solicitan asistencia.
Sus comentarios se produjeron mientras Estados Unidos e Israel bombardeaban Teherán el martes, mientras que el presidente Trump aseveraba que ya era "demasiado tarde" para dialogar con Irán y poner fin a la guerra. Por su parte, Mohammad Mokhber, asesor principal del difunto líder Supremo Alí Jamenei, dijo que Teherán no tiene intención de negociar con Washington y puede continuar la guerra en Oriente Medio el tiempo que sea necesario.
Mokhber declaró a la emisora que Irán "no confía en los estadounidenses y no tenemos base para ninguna negociación con ellos". Y agregó: "Podemos continuar la guerra todo el tiempo que queramos".