La mira del presidente de EE.UU., Donald Trump, vuelve a enfilarse sobre la isla de Kharg, un territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados que funciona como la principal terminal de exportación de petróleo iraní , justamente para hacerse con el control del crudo, mientras los ataques siguen golpeando al Golfo, Israel e Irán. A medida que cientos de tropas adicionales de Washington van en camino a Oriente Medio –y según reportes algunas ya llegaron–, el mandatario aseveró en una entrevista con el periódico Financial Times este domingo que "preferiría" "apoderarse del petróleo" de Irán, indicando que podría tomar Kharg.

"Para ser honesto, lo que preferiría es apoderarme del petróleo de Irán", sostuvo durante la conversación, comparando esta estrategia con la que implementó en Venezuela, donde EE.UU. pretende controlar el sector petrolero "indefinidamente".

“Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, complementó Trump y acto seguido añadió que tal acción “también significaría que tendríamos que estar allí (en Kharg) durante un tiempo”. Además, destacó que lograr el control del territorio sería, según considera, una tarea sencilla, pues “no creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”.

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Sus declaraciones se producen cuando los precios del petróleo siguen por las nubes, disparándose más del 50% en un mes, con el crudo Brent superando los 116 dólares por barril en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ahora bien, funcionarios han advertido que un ataque a la isla de Kharg podría aumentar los riesgos para las tropas estadounidenses y prolongar el conflicto. Entre los acontecimientos recientes se incluye un ataque a una base aérea saudí que dejó 12 soldados estadounidenses heridos, y dañó un avión de vigilancia valorado en 270 millones de dólares, así como el lanzamiento de un misil balístico hacia Israel por parte de las fuerzas hutíes de Yemen.

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Más y más tropas de EE.UU. desplegadas en Oriente Medio

Justo en medio, un reporte del diario The New York Times , reveló este domingo que varios cientos de tropas pertenecientes a las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. ya llegaron a Oriente Medio, uniéndose a los miles de infantes de marina y paracaidistas del Ejército que ya están desplegados en la región. Los comandos, entre los que se incluyen soldados “Rangers” del Ejército y “SEAL” de la Armada, no han recibido misiones específicas, según informaron funcionarios bajo condición de anonimato.

Como tropas terrestres especializadas, podrían desplegarse para ayudar a salvaguardar el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado de facto, o participar en la potencial misión contra la isla de Kharg. También podrían utilizarse en operaciones dirigidas contra el uranio enriquecido de Irán en la planta nuclear de Isfahán.

Este despliegue se suma a los cerca de 2.500 infantes de marina y 2.500 marineros que han llegado recientemente a la región. Más de 50.000 soldados estadounidenses se encuentran ahora en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual. El número de tropas estadounidenses en la región suele rondar los 40.000 efectivos, distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Bahréin, Iraq, Siria, Jordania, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

El portaaviones Gerald R. Ford, que transportaba a 4.500 personas, se retiró de la región tras sufrir problemas técnicos y ahora se encuentra en Europa.

La semana pasada, el Pentágono también ordenó el despliegue de unos 2.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército en la región, aunque no se ha revelado su ubicación.

Ahora bien, expertos militares han advertido que incluso 50.000 soldados serían insuficientes para una operación terrestre de gran envergadura en Irán, dado el tamaño y la población del país.

España cierra su espacio aéreo a aviones de EE.UU. involucrados en guerra con Irán: reportes

España tomó la decisión de cerrar su espacio aéreo a aviones de EE.UU. implicados en ataques contra Irán, en lo que marca un paso adicional a su anterior medida de no permitir que Washington utilizara las bases militares operadas conjuntamente, informó el diario El País .

El cierre de su espacio aéreo, que obliga a los aviones militares a sobrevolar España, miembro de la OTAN, en su ruta hacia sus objetivos en Oriente Medio, no incluye situaciones de emergencia, añadió la publicación citando fuentes militares.

El Ministerio de Defensa español no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

"Esta decisión forma parte de la decisión ya tomada por el Gobierno español de no participar ni contribuir a una guerra que se inició unilateralmente y contraria al derecho internacional", declaró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista con la emisora ​​Cadena Ser, al ser preguntado si la decisión de cerrar el espacio aéreo español podría empeorar las relaciones con Washington.

Irán niega conversaciones directas con EE.UU.

Este lunes, Irán reiteró que hasta el momento no ha sostenido negociaciones directas con Washington, y que los contactos recientes se limitan solamente a mensajes transmitidos a través de intermediarios. “En primer lugar, hasta el momento no hemos llevado a cabo conversaciones directas con Estados Unidos. Lo que se ha discutido son mensajes recibidos a través de mediadores que indican el deseo de Estados Unidos de negociar”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en comentarios divulgados por la agencia de noticias Tasnim.

Baqaei cuestionó la credibilidad de las afirmaciones estadounidenses sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. “Desconozco cuántas personas en EE.UU. se toman en serio las afirmaciones de la diplomacia estadounidense. Nuestra misión es clara, a diferencia de la otra parte, que cambia constantemente de postura”. El portavoz también aclaró que las reuniones organizadas por Pakistán se llevaron a cabo “de forma independiente” y que Irán no participó en ellas.

Las aclaraciones desde Teherán parecen responder –aunque sin mencionarlo– a lo dicho por Trump este domingo, quien afirmó que se “podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez” y que Washington negocia con Irán tanto "directa como indirectamente". "Vamos adelantados con Irán. Llevamos semanas de adelanto... y tenemos un grupo, es realmente un nuevo régimen. Es un nuevo grupo de personas, personas con las que nunca antes habíamos tratado, que están actuando de manera muy razonable", dijo, esta vez en conversación con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

Luego, refiriéndose en específico a que las conversaciones indirectas estaban progresando, añadió: "Solo diría que nos está yendo extremadamente bien en esa negociación", dijo Trump. Aunque posteriormente matizó que está "bastante seguro" de que EE.UU. llegará a un acuerdo con Irán, "pero es posible que no". Entonces insistió: "Veo un acuerdo en Irán".