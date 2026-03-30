La mira del presidente de EE.UU., Donald Trump, vuelve a enfilarse sobre la isla de Kharg, un territorio de apenas 20 kilómetros cuadrados que funciona como la principal terminal de exportación de petróleo iraní, justamente para hacerse con el control del crudo, mientras los ataques siguen golpeando al Golfo, Israel e Irán. A medida que cientos de tropas adicionales de Washington van en camino a Oriente Medio –y según reportes algunas ya llegaron–, el mandatario aseveró en una entrevista con el periódico Financial Times este domingo que "preferiría" "apoderarse del petróleo" de Irán, indicando que podría tomar Kharg.
"Para ser honesto, lo que preferiría es apoderarme del petróleo de Irán", sostuvo durante la conversación, comparando esta estrategia con la que implementó en Venezuela, donde EE.UU. pretende controlar el sector petrolero "indefinidamente".
“Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”, complementó Trump y acto seguido añadió que tal acción “también significaría que tendríamos que estar allí (en Kharg) durante un tiempo”. Además, destacó que lograr el control del territorio sería, según considera, una tarea sencilla, pues “no creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”.
Sus declaraciones se producen cuando los precios del petróleo siguen por las nubes, disparándose más del 50% en un mes, con el crudo Brent superando los 116 dólares por barril en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Ahora bien, funcionarios han advertido que un ataque a la isla de Kharg podría aumentar los riesgos para las tropas estadounidenses y prolongar el conflicto. Entre los acontecimientos recientes se incluye un ataque a una base aérea saudí que dejó 12 soldados estadounidenses heridos, y dañó un avión de vigilancia valorado en 270 millones de dólares, así como el lanzamiento de un misil balístico hacia Israel por parte de las fuerzas hutíes de Yemen.
Más y más tropas de EE.UU. desplegadas en Oriente Medio
Justo en medio, un reporte del diario The New York Times, reveló este domingo que varios cientos de tropas pertenecientes a las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. ya llegaron a Oriente Medio, uniéndose a los miles de infantes de marina y paracaidistas del Ejército que ya están desplegados en la región. Los comandos, entre los que se incluyen soldados “Rangers” del Ejército y “SEAL” de la Armada, no han recibido misiones específicas, según informaron funcionarios bajo condición de anonimato.
Como tropas terrestres especializadas, podrían desplegarse para ayudar a salvaguardar el estrecho de Ormuz, que Irán ha cerrado de facto, o participar en la potencial misión contra la isla de Kharg. También podrían utilizarse en operaciones dirigidas contra el uranio enriquecido de Irán en la planta nuclear de Isfahán.
Este despliegue se suma a los cerca de 2.500 infantes de marina y 2.500 marineros que han llegado recientemente a la región. Más de 50.000 soldados estadounidenses se encuentran ahora en Oriente Medio, unos 10.000 más de lo habitual. El número de tropas estadounidenses en la región suele rondar los 40.000 efectivos, distribuidos en bases y buques en países como Arabia Saudí, Bahréin, Iraq, Siria, Jordania, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
El portaaviones Gerald R. Ford, que transportaba a 4.500 personas, se retiró de la región tras sufrir problemas técnicos y ahora se encuentra en Europa.
La semana pasada, el Pentágono también ordenó el despliegue de unos 2.000 soldados de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército en la región, aunque no se ha revelado su ubicación.
Ahora bien, expertos militares han advertido que incluso 50.000 soldados serían insuficientes para una operación terrestre de gran envergadura en Irán, dado el tamaño y la población del país.
España cierra su espacio aéreo a aviones de EE.UU. involucrados en guerra con Irán: reportes
España tomó la decisión de cerrar su espacio aéreo a aviones de EE.UU. implicados en ataques contra Irán, en lo que marca un paso adicional a su anterior medida de no permitir que Washington utilizara las bases militares operadas conjuntamente, informó el diario El País.
El cierre de su espacio aéreo, que obliga a los aviones militares a sobrevolar España, miembro de la OTAN, en su ruta hacia sus objetivos en Oriente Medio, no incluye situaciones de emergencia, añadió la publicación citando fuentes militares.
El Ministerio de Defensa español no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
"Esta decisión forma parte de la decisión ya tomada por el Gobierno español de no participar ni contribuir a una guerra que se inició unilateralmente y contraria al derecho internacional", declaró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una entrevista con la emisora Cadena Ser, al ser preguntado si la decisión de cerrar el espacio aéreo español podría empeorar las relaciones con Washington.
Irán niega conversaciones directas con EE.UU.
Este lunes, Irán reiteró que hasta el momento no ha sostenido negociaciones directas con Washington, y que los contactos recientes se limitan solamente a mensajes transmitidos a través de intermediarios. “En primer lugar, hasta el momento no hemos llevado a cabo conversaciones directas con Estados Unidos. Lo que se ha discutido son mensajes recibidos a través de mediadores que indican el deseo de Estados Unidos de negociar”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en comentarios divulgados por la agencia de noticias Tasnim.
Baqaei cuestionó la credibilidad de las afirmaciones estadounidenses sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. “Desconozco cuántas personas en EE.UU. se toman en serio las afirmaciones de la diplomacia estadounidense. Nuestra misión es clara, a diferencia de la otra parte, que cambia constantemente de postura”. El portavoz también aclaró que las reuniones organizadas por Pakistán se llevaron a cabo “de forma independiente” y que Irán no participó en ellas.
Las aclaraciones desde Teherán parecen responder –aunque sin mencionarlo– a lo dicho por Trump este domingo, quien afirmó que se “podría llegar a un acuerdo con bastante rapidez” y que Washington negocia con Irán tanto "directa como indirectamente". "Vamos adelantados con Irán. Llevamos semanas de adelanto... y tenemos un grupo, es realmente un nuevo régimen. Es un nuevo grupo de personas, personas con las que nunca antes habíamos tratado, que están actuando de manera muy razonable", dijo, esta vez en conversación con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.
Luego, refiriéndose en específico a que las conversaciones indirectas estaban progresando, añadió: "Solo diría que nos está yendo extremadamente bien en esa negociación", dijo Trump. Aunque posteriormente matizó que está "bastante seguro" de que EE.UU. llegará a un acuerdo con Irán, "pero es posible que no". Entonces insistió: "Veo un acuerdo en Irán".
En sus declaraciones, el portavoz iraní Baqaei sostuvo que Teherán ha mantenido una postura coherente desde el principio y es plenamente consciente del marco que guía su enfoque, calificando las propuestas recibidas de “excesivas y poco realistas”. “Es positivo que los países de la región estén interesados en poner fin a la guerra, pero deben comprender claramente quién la inició”, afirmó.
El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró el domingo que Islamabad se sentiría "honrado" de acoger las conversaciones entre Estados Unidos e Irán como parte de los esfuerzos de mediación. El país del sur de Asia también fue sede de una reunión cuadrilateral de ministros de Relaciones Exteriores como parte de sus esfuerzos de mediación.
El miércoles pasado, Irán rechazó un plan de 15 puntos de Estados Unidos para poner fin a la guerra, afirmando que cualquier alto el fuego solo se produciría bajo los términos y plazos de Teherán. Cuando se le preguntó a Trump si Irán había respondido a su plan de 15 puntos, dijo: "Sí... Nos dieron la mayoría de los puntos, ¿por qué no lo harían?".
Y en esa línea declaró que Irán había permitido el paso de 20 petroleros con bandera paquistaní por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de crudo, y afirmó: "Nos permitieron el paso de 10. Ahora nos permiten el paso de 20". "Para demostrar que van en serio, nos dieron todos estos barcos", completó. Según sus comentarios, el tránsito de estas 20 embarcaciones comenzaría en la mañana de este lunes.
Israel y EE.UU. aumentan cooperación, pero hay desacuerdos
Tel Aviv y Washington empezaron a desarrollar preparativos para la posibilidad de que fracasen las negociaciones indirectas con Irán, intensificando la cooperación militar en los últimos días, según informaron medios israelíes el domingo. El Canal 12 señaló que Estados Unidos ha estado reforzando su presencia militar en Oriente Medio para aumentar la disuasión o sentar las bases para posibles operaciones militares futuras.
Los contactos de alto nivel entre funcionarios israelíes y estadounidenses se han incrementado, según el informe, con el objetivo de fortalecer la coordinación militar en caso de que las negociaciones no lleguen a un acuerdo. El aumento de la presencia militar estadounidense en la región se interpreta en Israel como un intento de proyectar una imagen de victoria frente a Irán o como la preparación para una serie de operaciones militares planificadas que podrían alterar el equilibrio de poder regional, de acuerdo al reporte.
Sin embargo, también se afirma que existen desacuerdos entre Estados Unidos e Israel sobre posibles ataques a la infraestructura iraní: Israel apoya dicha acción, mientras que Washington se opone. Altos funcionarios israelíes declararon que existe una divergencia entre Tel Aviv y Washington respecto a la naturaleza de los posibles ataques.
Ataques continúan
Este lunes se reporta un incendio en la refinería de Haifa, ciudad del norte de Israel, por segunda vez durante la guerra con Irán, según revelan imágenes. Un video emitido por el Canal 12 mostró humo saliendo de la refinería, pero no quedó claro si fue impactada directamente por un misil o por metralla tras una intercepción. No se reportaron víctimas hasta el momento.
El canal también informó de daños en zonas cercanas a causa de los bombardeos, incluyendo Krayot y Shfaram. Israel cuenta con dos refinerías.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin informó que controla un incendio originado en un edificio comercial en Al Dair, una localidad costera cercana al Aeropuerto Internacional. No se registraron heridos. Añadió que se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa del incendio.
Además, ataques aéreos conjuntos de EE.UU. e Israel tuvieron como objetivo el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán y una planta de producción petroquímica en la ciudad de Tabriz, al noroeste del país, la madrugada del lunes, según informaron medios iraníes.
La televisión estatal iraní reportó que varios objetivos en la capital fueron alcanzados. La cadena añadió que los ataques también tuvieron como objetivo una sucursal del Banco Nacional de Irán y una fábrica de cartón en el sur de la ciudad.
Por otra parte, la agencia de noticias Mehr informó que una zona residencial en el norte de Teherán fue atacada, dejando varios heridos. Mientras tanto, la agencia de noticias Fars reportó que un ataque estadounidense-israelí apuntó contra una planta de producción petroquímica en Tabriz.
Majid Farshi, director general de gestión de crisis en la provincia de Azerbaiyán Oriental, declaró que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban en el lugar. Farshi afirmó que la situación estaba bajo control y que no se habían producido fugas de materiales peligrosos o tóxicos tras el ataque.
Hutíes de Yemen anuncian una "segunda operación militar" contra el sur de Israel
Los hutíes de Yemen anunciaron el sábado que llevaron a cabo una "segunda operación militar" contra el sur de Israel. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, declaró que el grupo lanzó misiles de crucero y drones contra "lugares estratégicos".
Afirmó que la operación se llevó a cabo simultáneamente con las operaciones militares de Irán y Hezbolá, y aseguró que había logrado sus objetivos. Saree declaró que las operaciones hutíes continuarían en los próximos días hasta que cesara la agresión.
El sábado, el grupo anunció su primera operación militar contra el sur de Israel desde el inicio de la guerra contra Irán. Los hutíes afirmaron haber lanzado un misil balístico contra objetivos militares estratégicos israelíes.
Medios de ese país informaron que las sirenas antiaéreas sonaron en Dimona, Beersheba y Eilat tras la detección del misil, lo que supuso el primer lanzamiento desde Yemen desde el estallido del conflicto.
Las hostilidades en la región se han intensificado desde que Tel Aviv y Washington lanzaron ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero, que han causado la muerte de más de 1.340 personas hasta la fecha, incluido el entonces líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y los países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, causando bajas y daños a la infraestructura, además de perturbar los mercados mundiales y la aviación.
Los ataques iraníes tambien han causado muertes y heridos estadounidenses e israelíes, pero debido a las restricciones de información por parte de estos gobiernos, no se ha dado a conocer una cifra exacta.