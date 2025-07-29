Google reconoció que su sistema de alertas sísmicas para Android falló y no envió advertencias oportunas y precisas a millones de personas antes de los catastróficos terremotos que azotaron Türkiye en febrero de 2023.

El 6 de febrero de 2023, dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,7 y 7,6 se cobraron la vida de más de 50.000 personas y dejaron más de 100.000 heridos solo en Türkiye.

Otras 6.000 vidas se perdieron en la vecina Siria. En total, más de 14 millones de personas resultaron afectadas por los sismos.

A pesar de la gravedad del desastre y de la amplia extensión de los sismos en 11 provincias turcas —Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye y Sanliurfa— el sistema de Google sólo envió su alerta de mayor nivel, “Tomar acción”, a 469 usuarios.

Casi 10 millones de personas se encontraban dentro de un radio de 160 km del epicentro del primer sismo, que ocurrió a las 4:17 de la madrugada, hora local.

Esta alerta de mayor nivel, diseñada para anular la función de “No molestar” y emitir una alarma sonora fuerte, podría haber proporcionado hasta 35 segundos de advertencia anticipada a esos millones de personas.

Sin embargo, solo alrededor de medio millón de personas recibieron una alerta menos importante, “Estar atento”, diseñada para sismos leves y que no anula las configuraciones de silencio del teléfono, según informó Google a la cadena de noticias BBC.

A esa hora de la madrugada, es probable que muchos ni siquiera la hayan visto.

Inicialmente, Google afirmó que el sistema había “funcionado bien”.

Sin embargo, tras revisiones internas y bajo presión, el gigante tecnológico reconoció que el sistema subestimó significativamente la magnitud del terremoto y no activó las alertas correspondientes de nivel alto.