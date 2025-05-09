El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, expresó el objetivo de Ankara de avanzar rápidamente en cuestiones clave, incluida la reanudación del flujo de petróleo a través del oleoducto Iraq-Türkiye.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia Al-Sudani, en Ankara este jueves, Erdogan destacó el potencial del Proyecto de la Ruta de Desarrollo, una iniciativa conjunta entre Türkiye e Iraq . En ese sentido, el mandatario calificó el proyecto como un paso importante para fomentar la estabilidad y la prosperidad no solo para ambos países, sino para toda la región.

Erdogan señaló que su visita a Iraq el año pasado dio un impulso significativo a las relaciones bilaterales, y reconoció que la determinación y visión de Al-Sudani fueron fundamentales para llegar a este punto.

El mandatario turco añadió que hablaron sobre los pasos concretos para la rápida implementación del Proyecto de la Ruta de Desarrollo, e hizo un llamado a todos los países interesados a sumarse a esta iniciativa estratégica.

Lucha contra el terrorismo

Erdogan afirmó que la reunión también abordó las relaciones entre Türkiye e Iraq, así como los acontecimientos regionales, en especial la situación en Siria.

“Quiero expresar con gran satisfacción que no consideramos nuestras relaciones con Iraq —con el que compartimos profundos lazos históricos, humanos y culturales— como simples asuntos bilaterales. Creemos que el desarrollo de la cooperación en todas las áreas es un deber de nuestro lazo fraternal”, señaló el mandatario turco.

Al subrayar que la paz y estabilidad de Iraq no pueden separarse de las de Türkiye, afirmó que no hay espacio para el terrorismo en el futuro de la región. “Reafirmamos nuestra determinación de continuar la lucha contra el PKK, FETO y Daesh, que representan una amenaza no solo para la seguridad nacional de Türkiye, sino también para Iraq”, añadió.

Sobre el comercio bilateral, Erdogan destacó que el volumen entre ambos países alcanzó los 18.000 millones de dólares el año pasado.

“Gracias al Acuerdo Marco sobre el Agua, firmado el año pasado, y a los mecanismos de cooperación que hemos establecido, estamos enfocados en implementar proyectos conjuntos con Iraq, incluida la rehabilitación de infraestructuras”, indicó.