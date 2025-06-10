El Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega anunciaron sanciones contra los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Belazel Smotrich, por "reiteradas incitaciones a la violencia contra las comunidades palestinas", declaró el gobierno británico.
Con esta decisión, Ben-Gvir, ministro de Defensa de Israel, y Smotrich, ministro de Finanzas, se enfrentan a prohibiciones de viaje y congelación de activos, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores británico en un comunicado este martes.
Previamente, el medio The Times reportó que se les impondrán sanciones por su conducta en relación con la brutal ofensiva en Gaza.
En respuesta a la medida, Gideon Saar, ministro de Exteriores israelí, la calificó de "indignante". En declaraciones a la prensa sostuvo el Gobierno de Israel realizará una reunión extraordinaria a principios de la próxima semana para decidir cómo responder a esta "decisión inaceptable".
Gran Bretaña, al igual que otros países europeos, ha aumentado la presión sobre el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que ponga fin al devastador bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza, donde expertos internacionales han advertido que la hambruna es inminente.
El mes pasado, Londres suspendió las negociaciones de libre comercio con Israel por aplicar "políticas atroces" en Cisjordania ocupada y Gaza ocupadas, convocó a su embajador y anunció nuevas sanciones contra los colonos ilegales.
Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, que calificó la reciente ofensiva de Israel como "una nueva y oscura fase en este conflicto", ha condenado previamente los comentarios de Smotrich sobre la posible limpieza y destrucción de Gaza, y el desplazamiento de sus residentes a terceros países.