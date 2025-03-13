Tres hombres avanzan a caballo en las afueras de Estambul. Podría ser un paisaje cualquiera, pero su presencia lo vuelve especial. Y es que estos jinetes están en medio de una travesía histórica: recorrer miles de kilómetros a caballo hasta Meca.

Es mediodía en Ramadán y están ayunando. Aunque cabría esperar rostros más cansados, se los ve de algún modo ligeros, como si cada día que pasa les quitara un peso en vez de sumarlo.

Hace cinco meses, Abdellah (60), Abdelqader (32) y Tarek (27) emprendieron este viaje extraordinario desde España con un propósito: llegar a Arabia Saudí para cumplir con el Hajj, la peregrinación que es uno de los pilares del islam. Millones de personas la realizan cada año, y la mayoría llega en avión. Pero ellos eligieron otro camino.

Tras más de 140 días y casi 4.000 km a caballo, llegaron a Estambul. Han cruzado montañas, bosques, viñedos y llanuras para alcanzar esta ciudad, que une Europa y Asia, completando así más de la mitad de su travesía.

Una largo viaje en tiempos de inmediatez

En un mundo donde todo es rápido, los viajes son exprés y la inmediatez domina cada aspecto de nuestras vidas, Tarek sentía que hacer el Hajj en avión le quitaba parte de su esencia.

“Hacerlo en avión perdía algo de sentido, perdía algo de realidad, entonces yo llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero hacerlo por tierra”, cuenta a TRT Español. Había considerado la bicicleta, el coche o incluso el trayecto a pie, pero nunca a caballo. De hecho, ni siquiera sabía montar.

Todo cambió cuando supo de la travesía que Abdellah y Abdelqader estaban por emprender. Sintió la necesidad de unirse, sin importar los obstáculos ni que la partida fuera en solo un mes.

“Yo me tengo que unir a ellos sea como sea”, se dijo a sí mismo. Así fue como contactó con ellos, le prestaron un caballo y juntos comenzaron la travesía en Almonaster la Real, Andalucía, en octubre de 2024. Aprendió a montar sobre la marcha, con dificultades al principio, pero con determinación.

Un sueño, un deber, y un privilegio

Estos jinetes eligieron una forma de viajar que exige paciencia, confianza y entendimiento, tanto entre ellos como con sus caballos. Siguen un ritmo más humano y espiritual, que les permite conectar con el camino. Para Tarek, es una oportunidad para interiorizar la peregrinación, con tiempo y con calma.

Sin embargo, les cuesta encontrar palabras para expresar lo que este viaje significa para ellos.

“Pues… es un…. un verdadero regalo”, titubea Abdelqader, y explica que esta hazaña no se realizaba desde hace 500 años. “Estoy totalmente agradecido a Allah todos los días por la oportunidad. Es como si toda mi vida se hubiese preparado para poder hacerlo”, reflexiona.

“Es un sueño hecho realidad”, se suma Tarek. Si bien subraya que el Hajj es, “ante todo, un deber para todo musulmán”, reconoce que hacerlo a caballo es, además, “un privilegio”.

“Sí, hay momentos difíciles. Pero lo que me motiva, por supuesto, es cumplir con la peregrinación. Llegar a la Meca es obviamente la principal motivación”, agrega.