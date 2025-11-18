Una entidad manejada por israelíes está detrás de los vuelos misteriosos que han transportado a palestinos fuera de Gaza, a través del Aeropuerto Internacional Ramon, con destino al extranjero, informó el diario Haaretz de Israel.
El pasado jueves, Sudáfrica les otorgó una exención de visa por 90 días a 153 palestinos que llegaron desde Kenia para buscar asilo en el país, aunque inicialmente se les había negado la entrada debido a la falta de documentos de viaje y los sellos de salida habituales en sus pasaportes.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, señaló que los servicios de inteligencia del país se encuentran investigando a la entidad detrás del avión chárter que aterrizó en Johannesburgo llevando a decenas de palestinos sin documentos oficiales de viaje.
Según Haaretz, una asociación dirigida por un hombre con doble ciudadanía de Israel y Estonia les vende a los palestinos en Gaza cupos en vuelos chárter hacia países lejanos como Indonesia, Malasia y Sudáfrica por alrededor de 2.000 dólares.
El sitio web de la asociación afirma que fue fundada en Alemania y tiene oficinas en Jerusalén Este ocupada.
Sin embargo, la investigación del periódico encontró que en realidad la organización está registrada en Estonia y opera a través de una empresa consultora fachada.
Haaretz añadió que la Dirección de Migración Voluntaria del Ministerio de Defensa de Israel había remitido las actividades de dicha asociación al organismo militar COGAT para coordinar la salida de palestinos desde Gaza.
En ese sentido, el diario detalló que varios vuelos organizados por la entidad han despegado en los últimos meses desde el Aeropuerto de Ramon, transportando grupos de palestinos, lo que sugiere una vía casi sistemática para la creciente salida de grupos de personas, en lugar de casos individuales.
“Ayudar a comunidades musulmanas”
Por su parte, el periódico israelí Yedioth Ahronoth informó que una organización llamada “Al-Majd”, con sede en Jerusalén ocupada, fue la responsable de trasladar a más de 150 palestinos fuera del enclave.
El diario añadió que la institución, fundada en 2010, trabaja para reubicar a palestinos desde Gaza bajo el pretexto de “asistencia”, y afirma que busca “ayudar a comunidades musulmanas en áreas de conflicto”.
El periódico citó a un funcionario militar anónimo que señaló que “Israel escoltó los autobuses que transportaban a los pasajeros desde un punto de reunión dentro de Gaza hasta el cruce de Kerem Shalom (controlado por Israel), desde donde otros autobuses los llevaron al Aeropuerto de Ramon en el Néguev”.
El informe de prensa añadió que el secretismo en torno al vuelo generó preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos, las cuales advirtieron que podría formar parte de un esfuerzo de Tel Aviv para implementar otra estrategia de desplazamiento de palestinos desde Gaza.
El jefe de COGAT, Ghassan Alian, fue citado por el diario diciendo que “los palestinos habían salido de Gaza después de que Israel recibiera la aprobación de un tercer país dispuesto a admitirlos”, sin nombrar dicha nación.
Tel Aviv había evaluado previamente con varios países, incluido Sudán del Sur, la posibilidad de reubicar allí a palestinos.
Según Yedioth Ahronoth, casi 40.000 palestinos han salido de Gaza desde el comienzo del genocidio de Israel en el enclave, el 7 de octubre de 2023.