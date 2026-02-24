Türkiye ha dado un paso estratégico en su ambición de reforzar su papel como puente entre continentes. El país ha asegurado un acuerdo preliminar de financiación por 6.750 millones de dólares con seis grandes prestamistas internacionales para levantar una nueva línea ferroviaria que cruzará el Bósforo, según anunció el ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu. De materializarse, se trataría de uno de los mayores proyectos de transporte financiados con capital externo en la historia reciente del país.

Según explicó Uraloglu, entidades como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional han mostrado un fuerte interés en el denominado Proyecto Ferroviario Periférico Norte. La participación de este grupo de bancos multilaterales da una idea de la escala financiera y estratégica de la iniciativa.

La línea propuesta tendrá 125 kilómetros y recorrerá el norte de Estambul. Partirá de la red de Marmaray en las proximidades de Gebze y enlazará el Aeropuerto Internacional Sabiha Gokcen, el Puente Yavuz Sultan Selim, el Aeropuerto de Estambul y Halkalı. En la práctica, creará un nuevo corredor de alta capacidad en el extremo septentrional de la ciudad, paralelo a los ejes ya existentes.

Las autoridades sostienen que el proyecto aliviará la presión sobre la actual ruta de Marmaray al separar el tráfico de mercancías y de pasajeros, que hoy comparten infraestructura. Además, por primera vez, los dos principales aeropuertos de la ciudad quedarán conectados directamente por ferrocarril, un elemento clave tanto para la movilidad urbana como para la logística.