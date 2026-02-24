TÜRKİYE
Türkiye cierra un acuerdo de 6.750 millones de dólares para un megacorredor ferroviario en Estambul
El Gobierno impulsa una nueva línea de 125 km por el norte de Estambul para separar carga y pasajeros y ampliar la capacidad ferroviaria entre Asia y Europa.
Un mapa que muestra las líneas ferroviarias de Estambul, incluidas las rutas existentes, las que están en construcción y las líneas planificadas. / TRT World
hace un día

Türkiye ha dado un paso estratégico en su ambición de reforzar su papel como puente entre continentes. El país ha asegurado un acuerdo preliminar de financiación por 6.750 millones de dólares con seis grandes prestamistas internacionales para levantar una nueva línea ferroviaria que cruzará el Bósforo, según anunció el ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu. De materializarse, se trataría de uno de los mayores proyectos de transporte financiados con capital externo en la historia reciente del país.

Según explicó Uraloglu, entidades como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional han mostrado un fuerte interés en el denominado Proyecto Ferroviario Periférico Norte. La participación de este grupo de bancos multilaterales da una idea de la escala financiera y estratégica de la iniciativa.

La línea propuesta tendrá 125 kilómetros y recorrerá el norte de Estambul. Partirá de la red de Marmaray en las proximidades de Gebze y enlazará el Aeropuerto Internacional Sabiha Gokcen, el Puente Yavuz Sultan Selim, el Aeropuerto de Estambul y Halkalı. En la práctica, creará un nuevo corredor de alta capacidad en el extremo septentrional de la ciudad, paralelo a los ejes ya existentes.

Las autoridades sostienen que el proyecto aliviará la presión sobre la actual ruta de Marmaray al separar el tráfico de mercancías y de pasajeros, que hoy comparten infraestructura. Además, por primera vez, los dos principales aeropuertos de la ciudad quedarán conectados directamente por ferrocarril, un elemento clave tanto para la movilidad urbana como para la logística.

Las obras comenzarán en breve

Los planes de construcción contemplan 44 túneles que suman más de 59 kilómetros y 42 puentes con una longitud total cercana a 22 kilómetros, cifras que reflejan la complejidad técnica del trazado.

Uraloglu indicó que el objetivo es completar el proceso de licitación este año e iniciar las obras poco después. Una vez finalizada, la línea podría transportar hasta 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas de carga al año.

El Gobierno argumenta que esta nueva infraestructura ampliará de forma significativa la capacidad ferroviaria de Türkiye entre Asia y Europa y reforzará su posición como eje logístico en las emergentes rutas comerciales euroasiáticas.


FUENTE:TRT Español y agencias
