Lo que durante algunos días fue una tenue calma en Gaza parece desvanecerse, mientras Israel pone en jaque el frágil alto el fuego con una nueva ola de ataques. Tras reportes que indicaban que Tel Aviv había violado la tregua más de 80 veces , asesinando a casi 100 palestinos, ahora el propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, reconoció que sus fuerzas bombardearon el enclave este domingo, en lo que supone una admisión abierta de que ha incumplido el acuerdo.

“Durante el alto el fuego, cayeron dos soldados… Respondimos con 153 toneladas de bombas y atacamos decenas de objetivos en toda Gaza”, afirmó el primer ministro.

Tel Aviv buscó justificar sus ataques al alegar que Hamás atacó a sus fuerzas en Rafah, algo que el grupo de resistencia palestino negó categóricamente, reiterando su compromiso con el acuerdo de tregua. Tras esto, el ejército israelí llevó a cabo bombardeos en todo el territorio antes de anunciar la supuesta reanudación del alto el fuego por la noche.

Netanyahu realizó estas declaraciones frente al Parlamento israelí, conocido como Knéset, donde fue interrumpido en varias ocasiones por legisladores de la oposición, que protestaban por las políticas de su gobierno y la prolongación deliberada de la ofensiva en Gaza.

Hamás pide presión internacional para que Israel respete acuerdo





Por su parte, tras enfatizar que está cumpliendo con lo estipulado en el acuerdo, Hamás instó a la comunidad internacional a presionar a Israel para que honre sus compromisos de alto el fuego en Gaza, asegurando que el grupo trabaja para completar la entrega de los restos de rehenes israelíes pese a las grandes dificultades.

El negociador jefe de Hamás, Khalil Al-Hayya, quien se encuentra en Egipto para reunirse con funcionarios qataríes y egipcios, afirmó este martes que el grupo seguía comprometido con el acuerdo de alto el fuego. "Estamos encontrando extremadamente difícil recuperar los cuerpos, pero somos serios y estamos trabajando arduamente para extraerlos", afirmó en diálogo con el canal egipcio El Cairo News.

"El acuerdo de Gaza se mantendrá, porque queremos que así sea y nuestra voluntad de cumplirlo es fuerte", agregó.

Por su parte, el portavoz del grupo de resistencia palestino, Hazem Qassem, declaró el lunes en un comunicado difundido a través de Telegram que Hamás “cumple con todos los detalles del alto el fuego en Gaza, especialmente en la primera fase, entregando a todos los rehenes vivos a la vez”.

“Trabajamos a diario para completar la entrega de todos los restos de los rehenes israelíes”, añadió, señalando que el proceso enfrenta “grandes desafíos debido a la extensa destrucción” en Gaza.

Qassem indicó que Israel bombardeó deliberadamente las zonas donde se encontraban los rehenes durante la ofensiva, y señaló que “uno de los principales obstáculos que enfrentamos para entregar los restos es la falta de maquinaria pesada necesaria para retirar los escombros. Hemos dejado claro esto a los mediadores”.

El portavoz indicó además que Hamás mantiene contacto continuo con los mediadores, incluido Estados Unidos, sobre las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Israel.

“Todas las partes que desean calma en la región deben presionar a la ocupación israelí para que cumpla sus compromisos del alto el fuego”, declaró, acusando a Israel de “utilizar el tema de la ayuda como herramienta de chantaje político y de volver a amenazar a los palestinos con el hambre”. También agregó que Israel “no ha abandonado su política de hambruna contra nuestro pueblo palestino en Gaza”.

Vicepresidente de EE.UU. viaja a Israel





Ante este escenario, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Israel donde permanecerá “unos días” y se reunirá con Netanyahu, según la Oficina del Primer Ministro.