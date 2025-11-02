Washington, DC — Faltan solo tres días para las elecciones en Nueva York, y el candidato demócrata Zohran Mamdani se perfila como favorito para convertirse en alcalde. Va por delante del exgobernador Andrew Cuomo, que compite como independiente, y del republicano Curtis Sliwa.

Pero su ventaja no ha pasado desapercibida para los grandes capitales de la ciudad. Se ha informado que unos 62 multimillonarios y familias extremadamente ricas están haciendo un último esfuerzo para impedir que Mamdani gane. Nueva York es una ciudad llena de dinero: tiene 111 multimillonarios cuya riqueza combinada supera los 717.000 millones de dólares, más de seis veces el presupuesto anual de la ciudad.

Algunos de estos multimillonarios y familias adineradas han donado grandes sumas de dinero a organizaciones políticas llamadas super PACs, que son grupos que pueden gastar dinero de manera independiente para apoyar a un candidato o atacar a otro, sin que ese dinero pase directamente por la campaña del candidato.

Cada uno de estos 26 multimillonarios y familias ha donado al menos 100.000 dólares a super PACs que apoyan a Cuomo o atacan a Mamdani, como Fix the City y Defend NYC. Según los informes, las donaciones de este grupo suman más de 28 millones de dólares.

Relacionado ¿Cuánto sabes de Zohran Mamdani? - TRT Español - TRT Español

En comparación, los 60.000 pequeños donantes que han contribuido directamente a las campañas de los candidatos han aportado menos dinero que estas cinco docenas de multimillonarios, según el grupo estadounidense de justicia económica Americans for Tax Fairness Action Fund (ATFAF).

La mayoría de estos fondos apoyan a Cuomo porque no están de acuerdo con las propuestas de Mamdani, como hacer la ciudad más asequible y cobrar un 2% adicional a los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares al año.

Entre los multimillonarios más conocidos anti-Mamdani se encuentra Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, que aportó 1,5 millones de dólares a un super PAC a favor de su rival, Cuomo, sumando un total de 9,5 millones de dólares en apoyo a su campaña.

Joseph Gebbia, cofundador de Airbnb y actual “Chief Design Officer” del presidente Trump, ha donado 3 millones de dólares a grupos como Fix the City y Defend NYC, apoyando la candidatura de Cuomo y exhortando a Sliwa a retirarse de la contienda.

La familia Lauder, herederos de la fortuna de Estée Lauder, ha aportado alrededor de 2,6 millones de dólares en distintas fechas, incluyendo 750.000 dólares de Ronald Lauder en septiembre y 500.000 dólares de William Lauder en agosto, con otros 750.000 dólares sumados por distintos miembros de la familia desde junio.

Bill Ackman, administrador de un fondo de cobertura con sede en Nueva York, ha invertido 1,75 millones de dólares en Fix the City y Defend NYC. Además, ha intentado persuadir a Sliwa para que se retire, argumentando que sus votos anti-Mamdani se desvían hacia Cuomo.