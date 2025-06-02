Irán y Venezuela, dos de los países más sancionados por Estado Unidos, han dado un nuevo impulso a su alianza estratégica con la visita oficial del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, a Caracas. El objetivo de este viaje es “fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones”, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La agenda preparada para la visita de Qalibaf incluye reuniones de alto nivel, la firma de acuerdos en sectores clave y un encuentro empresarial orientado a profundizar la integración económica bilateral. Se espera que, a lo largo de la gira, se concreten nuevos pactos que fortalezcan aún más la cooperación entre ambos países.

Qalibaf llegó el domingo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde lo recibió el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil. Posteriormente, ambos funcionarios se dirigieron al Panteón Nacional, en el centro de Caracas, donde el parlamentario iraní rindió homenaje al libertador Simón Bolívar con una ofrenda floral, en un gesto simbólico que subraya los lazos históricos y políticos entre ambas naciones.

Encuentro empresarial fortalece integración económica bilateral



En el marco de la visita de Qalibaf, se celebró en Caracas el Encuentro Empresarial Venezuela-Irán, que reunió a autoridades y representantes del sector privado de ambos países. Durante el evento se revisaron acuerdos de cooperación y se afianzaron las relaciones comerciales con “un mecanismo de integración verdadera”, de acuerdo al reporte de VTV.

Ramón Velásquez Araguayán, ministro para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Irán, destacó que la presencia de Qalibaf “nos llena de fortaleza, porque es el verdadero intercambio y la unión de los pueblos con los intereses comunes”.

Durante el encuentro, Velásquez Araguayán hizo un balance de los avances en la relación bilateral, reconociendo que algunas áreas progresan rápidamente, mientras otras enfrentan retrasos. En ese sentido, enfatizó la necesidad de “acelerar al máximo, eliminar esos obstáculos, la burocracia para fluir verdaderamente en las relaciones entre ambos países”.

El ministro también resaltó que las relaciones comerciales deben facilitar el intercambio entre sectores públicos y privados en mercancías, transferencia tecnológica y servicios.

Nuevos proyectos para una integración económica real



Entre los proyectos anunciados destacan la instalación en Venezuela de una fábrica de fibra óptica a través de la compañía iraní MDC, la puesta en operación de “la primera sala de tratamiento con máquinas de hemodiálisis” con tecnología iraní, y la próxima inauguración del Centro Científico Irán-Venezuela, espacio destinado a la exhibición tecnológica y el intercambio comercial.

Además, se destacó la presencia de una empresa iraní de seguros que “va a dar buena respuesta referente al tema de seguro de barcos y aviones”, vinculado a la cobertura que desde hace tres años utiliza la aerolínea estatal Conviasa.