Irán y Venezuela, dos de los países más sancionados por Estado Unidos, han dado un nuevo impulso a su alianza estratégica con la visita oficial del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, a Caracas. El objetivo de este viaje es “fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones”, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La agenda preparada para la visita de Qalibaf incluye reuniones de alto nivel, la firma de acuerdos en sectores clave y un encuentro empresarial orientado a profundizar la integración económica bilateral. Se espera que, a lo largo de la gira, se concreten nuevos pactos que fortalezcan aún más la cooperación entre ambos países.
Qalibaf llegó el domingo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde lo recibió el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil. Posteriormente, ambos funcionarios se dirigieron al Panteón Nacional, en el centro de Caracas, donde el parlamentario iraní rindió homenaje al libertador Simón Bolívar con una ofrenda floral, en un gesto simbólico que subraya los lazos históricos y políticos entre ambas naciones.
Encuentro empresarial fortalece integración económica bilateral
En el marco de la visita de Qalibaf, se celebró en Caracas el Encuentro Empresarial Venezuela-Irán, que reunió a autoridades y representantes del sector privado de ambos países. Durante el evento se revisaron acuerdos de cooperación y se afianzaron las relaciones comerciales con “un mecanismo de integración verdadera”, de acuerdo al reporte de VTV.
Ramón Velásquez Araguayán, ministro para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Irán, destacó que la presencia de Qalibaf “nos llena de fortaleza, porque es el verdadero intercambio y la unión de los pueblos con los intereses comunes”.
Durante el encuentro, Velásquez Araguayán hizo un balance de los avances en la relación bilateral, reconociendo que algunas áreas progresan rápidamente, mientras otras enfrentan retrasos. En ese sentido, enfatizó la necesidad de “acelerar al máximo, eliminar esos obstáculos, la burocracia para fluir verdaderamente en las relaciones entre ambos países”.
El ministro también resaltó que las relaciones comerciales deben facilitar el intercambio entre sectores públicos y privados en mercancías, transferencia tecnológica y servicios.
Nuevos proyectos para una integración económica real
Entre los proyectos anunciados destacan la instalación en Venezuela de una fábrica de fibra óptica a través de la compañía iraní MDC, la puesta en operación de “la primera sala de tratamiento con máquinas de hemodiálisis” con tecnología iraní, y la próxima inauguración del Centro Científico Irán-Venezuela, espacio destinado a la exhibición tecnológica y el intercambio comercial.
Además, se destacó la presencia de una empresa iraní de seguros que “va a dar buena respuesta referente al tema de seguro de barcos y aviones”, vinculado a la cobertura que desde hace tres años utiliza la aerolínea estatal Conviasa.
Velásquez Araguayán concluyó expresando la esperanza de que el encuentro sirva para “solventar los obstáculos que puedan frenar el crecimiento y el intercambio económico entre ambos países, para que el sector privado y público iraní-venezolano no tengan dificultades en el ejercicio de la conformación de una estructura comercial que represente la verdadera integración”.
Cooperación educativa
Por otro lado, y como parte de los avances derivados de la visita oficial iraní, se fortalecieron también los vínculos en el ámbito educativo. El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, sostuvo un encuentro con el rector de la Universidad Internacional Al-Mustafa de Irán, el ayatolá Dr. Ali Abbasi, acompañado de delegados, con el objetivo de “ampliar las oportunidades educativas y productivas para los jóvenes venezolanos”.
Sánchez enfatizó que este encuentro “reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con la diversidad cultural y la cooperación internacional”, destacando además la consolidación de alianzas entre el pueblo islámico y el venezolano. Y subrayó que estas relaciones promueven “el respeto, la integración cultural y el intercambio académico como herramientas fundamentales para el desarrollo social y educativo del país”.
Apoyo mutuo frente a las sanciones
La colaboración entre Irán y Venezuela en el ámbito sanitario también se ha consolidado como un pilar fundamental dentro de su alianza bilateral, especialmente frente a las dificultades generadas por las sanciones internacionales. Días antes de la llegada de la delegación iraní a Caracas, Venezuela recibió un cargamento con 2.407.000 vacunas contra la polio y la hepatitis B procedentes de Irán, según informó el viceministro de Redes de Salud Colectiva, Jesús Osteicochea.
Este envío forma parte de las recientes campañas de inmunización impulsadas por el gobierno venezolano, en respuesta a los bajos niveles de cobertura reportados en el país. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones las dificultades para adquirir vacunas debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En este contexto, Irán, uno de sus principales aliados internacionales, ha brindado apoyo constante en momentos de crisis. En 2020, por ejemplo, envió 1,5 millones de barriles de gasolina e insumos para intentar reactivar el sistema de refinación de crudo venezolano, reafirmando la continuidad y profundidad de esta cooperación estratégica.
“Una alianza estratégica”
Con esta visita oficial, Venezuela e Irán ratifican una “alianza estratégica” que, según el canal estatal venezolano, se ha consolidado especialmente desde el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). A partir de entonces, ambos países han estrechado lazos en sectores clave como energía, salud, defensa, tecnología y comercio, consolidando una cooperación que sigue avanzando con las administraciones actuales.
Ambas naciones comparten una visión geopolítica enfocada en la defensa de la soberanía y la resistencia frente a las presiones externas, en particular las provenientes de Estados Unidos. Las sanciones unilaterales impuestas por Washington han impactado sus economías, limitando el acceso a financiamiento internacional, tecnología y comercio exterior. Esta situación ha incentivado la cooperación en áreas estratégicas para sortear las restricciones derivadas del aislamiento diplomático y económico.