Presidente Erdogan condena “atroz” ataque a iglesia en Damasco y reitera apoyo de Türkiye a Siria
Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, rechazó el ataque terrorista en una iglesia al este de Damasco, que mató al menos a 20 personas. El mandatario reiteró que seguirá respaldanado la lucha de Siria contra el terrorismo.
El presidente Erdogan enfatizó que el objetivo del ataque en Damasco es desestabilizar la paz, la seguridad y la coexistencia en Siria y en la región. / AA
23 de junio de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó fuertemente este lunes el letal ataque terrorista contra la iglesia de Mar Ilyas en Damasco, capital de Siria, que mató al menos a 20 personas.

A través de un mensaje en X manifestó su rechazó al “atroz ataque terrorista perpetrado contra la iglesia de Mar Ilyas”. En esa línea, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, al gobierno y al pueblo sirio. "Deseo una pronta recuperación a los heridos", añadió.

Erdogan también enfatizó que el objetivo del ataque es desestabilizar la paz, la seguridad y la coexistencia en Siria y en la región. "Ante este vil acto terrorista que atenta contra la paz, la estabilidad interna y la cultura de convivencia de Siria, nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno sirios", enfatizó.

También recalcó el apoyo de Ankara a los esfuerzos de Damasco para combatir el terrorismo. “Nunca permitiremos que nuestra vecina y hermana Siria, que por primera vez en años mira al futuro con esperanza, vuelva a verse arrastrada a la inestabilidad a manos de organizaciones terroristas”, declaró. “Türkiye seguirá apoyando la lucha del gobierno sirio contra el terrorismo”.

De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye señaló poco después que el atentado del domingo tenía el objetivo de desestabilizar Siria y perturbar la cohesión social. "Este ataque pretende socavar los esfuerzos por consolidar la estabilidad y la seguridad en Siria, y perturbar la paz y la armonía social", declaró el ministerio.

Ankara reiteró su apoyo a la soberanía y la unidad de Siria, comprometiéndose a brindar "todo el apoyo necesario" y expresando su confianza en la resiliencia del pueblo sirio.

El ataque en Siria



Un atacante suicida del grupo terrorista ISIS (Daesh) abrió fuego este domingo dentro de la iglesia Mar Ilyas, en el este de Damasco, matando al menos a 20 personas e hiriendo a otras 52, según informó el Ministerio de Salud de Siria. El perpetrador se quitó la vida después del atentado.

La Defensa Civil Siria indicó el domingo que ambulancias trasladaban a los heridos del lugar y que las Fuerzas de Seguridad Interna habían acordonado la zona de la iglesia para garantizar la seguridad.

El general de brigada Osama Ataka, jefe de seguridad interna de Damasco, inspeccionó el lugar del atentado mientras los investigadores iniciaban sus indagaciones iniciales sobre el ataque terrorista, según informó la agencia oficial de noticias SANA.

El ataque se produce pocas semanas después de que el Ministerio del Interior sirio anunciara el descubrimiento de células de ISIS en la zona rural de Damasco el 26 de mayo. Durante la redada, las autoridades informaron haber incautado armas ligeras y medianas.

Desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre pasado, los servicios de seguridad sirios han seguido persiguiendo a personas acusadas de participar en delitos, violaciones de derechos humanos y actividades relacionadas con el terrorismo.


FUENTE:TRT Español y agencias
