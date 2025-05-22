Abdallah El Tibi monta su bicicleta en la Plaza Serrano , en el corazón de Buenos Aires, recoge del restaurante dos hamburguesas y gaseosas, pedalea 15 minutos, entrega el pedido y vuelve a la tienda por un nuevo encargo. En medio de este recorrido rutinario, recibe un mensaje de su padre: le cuenta que para conseguir pan en Gaza tuvo que hacer una fila de horas y pagar precios exorbitantes, mientras los bombardeos lo acechaban.

En la capital argentina es una tarde cualquiera de otoño. En Gaza, mientras tanto, es otro día más en el genocidio que perpetra Israel.

Abdallah, joven palestino, salió del enclave hace seis años y trabaja como cocinero y repartidor de comida en Buenos Aires. A 12.000 kilómetros de distancia, su padre Mamdouh, junto a su mujer y seis hijos que siguen en Gaza, sobreviven al más de año y medio de genocidio. Han sufrido ocho desplazamientos, hambruna constante y una herida de hombro que requiere cirugía urgente.

A los 23 años, El Tibi intenta hacer de la Argentina un segundo hogar, pero le es imposible desligarse de Gaza. “Estoy todo el día viendo las noticias de allá. Me enteré por las redes sociales que hirieron a mi papá y a mi hermano. Eso me estresa mucho y no me deja dormir”, comparte Abdallah con TRT Español, mientras fuma y toma café con azúcar en un bar de Palermo, en la zona norte de Buenos Aires.

Para ayudar, trabaja 10 horas en dos empleos

“Desde chiquito amo a la Argentina por mi papá, que era fanático de (Diego) Maradona”, recuerda Abdallah. Mamdouh fue quien le contagió el amor por la pelota en las playas de Gaza, mientras crecía viendo por televisión la magia de otro zurdo habilidoso con la camiseta celeste y blanca número 10: Lionel Messi.

Su llegada al país del fútbol, el asado y el mate coincidió con la ofensiva de Israel en respuesta a la incursión de Hamás en octubre de 2023. “En Gaza no hay lugar seguro. Sí o sí hay que sacar a mi papá: tienen que llevarlo a Egipto para hacerle una cirugía de hombro”, cuenta sobre Mamdouh, ingeniero de 65 años.

Para ayudar a su familia, Abdallah trabaja 10 horas al día entre dos empleos. Luego de varios trabajos con sueldos precarios, decidió invertir y comprarse una bicicleta para poder ser repartidor de comida a domicilio. Así, desde 2025, combina el rol fijo de servir hot dogs de 10 p.m. a 6 a.m. con las entregas de pedidos en algunas horas en la tarde y en su único día de descanso semanal.

Caracas-Buenos Aires, el mate y el fútbol

Primero se fue a Venezuela. “En 2019 me dieron una buena beca para estudiar medicina en la Universidad Rómulo Gallego”, cuenta Abdallah, quien tuvo que aprender español al llegar a Sudamérica. Aquí se unió a su hermano mayor, que ya estudiaba en Caracas desde el 2014.

El periplo de Abdallah para poder salir de Palestina incluyó un pago de 800 dólares para cruzar de Gaza hacia Egipto –un paso bloqueado por Israel– y luego una ruta larga: El Cairo-Amman-París-Caracas.

Con dos años de estudio de Medicina y otros dos de trabajo en una zapatería, Abdallah ya tenía un buen dominio del español, pero la situación económica en Venezuela lo llevó a tomar la decisión de otra migración a la fuerza. Nuevamente, siguió el camino de su hermano, que una vez graduado como médico en Caracas emigró a la Argentina.

“Acá me tratan muy bien. Los argentinos son gente ‘repiola’ (simpática), y también muestran solidaridad con Palestina”, dice en un castellano que ya muestra influencias de la jerga de Buenos Aires. “Me adapté muy fácil: conecté rápido con el fútbol y me gusta mucho la comida.” Antes de su salida, Abdallah jugaba regularmente al fútbol en Gaza, y al llegar a Buenos Aires tuvo una prueba en el equipo amateur Club Social y Deportivo Ingeniería, pero no fue seleccionado.