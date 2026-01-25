Israel continuó este fin de semana sus ofensivas contra la población palestina en Gaza y en Cisjordania ocupada, dejando al menos dos niños muertos, varios heridos y nuevas detenciones, a pesar de la vigencia de un alto el fuego y de los llamados internacionales a la desescalada.

Una fuente médica indicó a la agencia de noticias Anadolu que dos adolescentes de la familia Al-Zawara, Salman Zakaria, de 14 años, y Mohammed Youssef, de 15, murieron cuando una bomba lanzada por un dron israelí explotó cerca del hospital Kamal Adwan, en la localidad de Beit Lahia, al norte de Gaza. Testigos presenciales aseguraron que el ataque se produjo en una zona de la que las fuerzas israelíes se habían retirado previamente conforme a los términos del acuerdo de alto el fuego.

En un incidente previo, los servicios de ambulancias y emergencias informaron que varios palestinos resultaron heridos tras un ataque israelí en la ciudad de Jabalia, también en el norte del enclave, otra área incluida en la retirada israelí. Además, un hombre palestino fue herido por disparos en la zona de Al-Salateen, en Beit Lahia, en el norte del enclave, mientras que otro resultó herido en la cabeza por disparos israelíes en el centro de Khan Younis, en el sur de Gaza. Asimismo, testigos señalaron que un dron cuadricóptero israelí abrió fuego cerca del cruce del edificio Jasser, en el centro de la ciudad.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 71.000 personas en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.000, en una ofensiva que ha dejado el enclave devastado. Pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, los ataques han continuado, con al menos 481 palestinos muertos y 1.313 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Un muerto y 11 detenidos en Cisjordania ocupada

En paralelo, las redadas militares y operaciones de arresto israelíes se han intensificado en toda Cisjordania ocupada, con denuncias palestinas de muertes, heridos y detenciones masivas. Autoridades palestinas informaron el domingo que un hombre palestino fue asesinado y al menos otros 11 detenidos durante redadas en distintas zonas del territorio.

El Ministerio de Salud palestino señaló que fue informado por la Autoridad General de Asuntos Civiles que Ammar Hijazi, de 34 años y originario de Nablus, murió tras recibir disparos israelíes en la zona de Ayoun al-Haramiya, al norte de Ramala. La agencia Wafa reportó que otro joven resultó gravemente herido cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego contra su vehículo cerca del mismo cruce.

En un comunicado, las fuerzas israelíes afirmaron que los agentes identificaron un automóvil que circulaba a gran velocidad y ordenaron al conductor detenerse. Según su versión, el conductor aceleró hacia un agente, lo que llevó a la policía a abrir fuego, tras lo cual el vehículo impactó contra una barrera de concreto.

También se registraron arrestos en el campamento de refugiados de Al-Arroub, al norte de Hebrón, donde fueron detenidos cuatro hermanos palestinos; en zonas cercanas a Tulkarem, donde se arrestó a cinco personas, según Wafa.