Türkiye ha extendido la suspensión de vuelos a varios destinos de Oriente Medio hasta el 9 de marzo debido al aumento de los riesgos de seguridad vinculados al conflicto en curso entre Irán, Estados Unidos e Israel, anunció el ministro turco de Transporte.

Abdulkadir Uraloglu afirmó el viernes en la plataforma turca de redes sociales NSosyal que las autoridades están siguiendo de cerca los acontecimientos en el espacio aéreo regional, señalando que continúan los cierres del espacio aéreo en Irán, Israel, Iraq, Qatar, Bahréin, Kuwait y Siria, con excepción de Alepo.

Añadió que el tráfico aéreo parcial continúa en Omán, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las operaciones en Emiratos Árabes Unidos se gestionan de manera controlada y limitada.

El ministro señaló que las aerolíneas turcas habían suspendido previamente los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania hasta el 6 de marzo por motivos de seguridad, pero que la suspensión se ha ampliado ahora hasta el 9 de marzo para los vuelos operados por Turkish Airlines, AJet, Pegasus Airlines y SunExpress.

También indicó que Pegasus Airlines ha eliminado de su programación los vuelos a Irán hasta el 12 de marzo, mientras que Turkish Airlines ha suspendido sus servicios hacia ese país hasta el 20 de marzo.

Uraloglu añadió que, tras evaluaciones de seguridad diarias sobre la evolución del espacio aéreo regional, este viernes no se operarán vuelos hacia Qatar, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.