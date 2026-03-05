TÜRKİYE
4 min de lectura
Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
Múltiples naciones manifestaron su apoyo a Ankara, luego que las defensas aéreas de la OTAN interceptaran y derribaran un misil que se dirigía hacia Türkiye. España, EE.UU. y la Organización de Cooperación Islámica rechazaron lo sucedido.
Varios países se solidarizan con Türkiye al condenar lanzamiento de misil iraní hacia su territorio
Según el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, el misil fue detectado tras cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio. Imagen de archivo. / Reuters
hace una hora

Las voces de respaldo a Türkiye se han multiplicado desde este miércoles, luego de que un misil procedente de Irán fuera detectado y derribado por las defensas aéreas de la OTAN cuando se dirigía a territorio turco. Tanto España y Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) rechazaron el incidente y cerraron filas en torno a Ankara. 

RelacionadoTRT Español - Defensa aérea de la OTAN derriba un misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, le expresó en una llamada al ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, que "los ataques al territorio soberano turco son inaceptables”, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Y añadió que Rubio también “prometió el pleno apoyo de Estados Unidos".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, informó en X que sostuvo una llamada con Fidan, en la que le trasladó la solidaridad de Madrid “con el gobierno y pueblo turco ante el lanzamiento de un misil contra su país por parte de Irán, que condenamos con firmeza”. Y añadió: “España reitera el llamamiento a la desescalada en Oriente Medio y el retorno a las negociaciones diplomáticas. Exigimos a todas las partes el respeto del derecho internacional. Trabajamos para la paz”.

De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos manifestó que considera el lanzamiento del misil hacia territorio de Türkiye una “grave escalada, una flagrante violación de la soberanía estatal y una amenaza directa a la seguridad y estabilidad regional”. En esa línea, afirmó que “la extensión de los ataques a países adicionales es inaceptable y condenada bajo todas las normas legales y políticas”, además de constituir “una grave escalada que socava los esfuerzos de distensión y agudiza las tensiones regionales”. 

La declaración de Qatar tuvo un tono parecido, calificando el incidente con el misil balístico de “peligrosa escalada”, que pone en jaque la seguridad de Oriente Medio. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país afirmó que la continua apertura de nuevos frentes por parte de Irán y la ampliación del alcance de la escalada con los países vecinos representa un gran riesgo, por lo que instó a Teherán a detener de inmediato las "políticas irresponsables" que socavan la estabilidad regional. También instó a Irán a "priorizar los intereses de los pueblos de la región y adherirse a los principios de buena vecindad y al derecho internacional".

RelacionadoTRT Español - Türkiye convoca al enviado iraní y protesta por misil que se dirigía hacia su espacio aéreo
RECOMENDADOS

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí condenó “con fuerza” el incidente, llamándolo un intento “cobarde” del “flagrante comportamiento” de Irán hacia los Estados de la región, que revela “un enfoque hostil injustificable bajo ninguna circunstancia”. Estas acciones “violan claramente el derecho internacional, las normas y los principios de buena vecindad y corren el riesgo de impulsar a la región hacia una mayor escalada”, insistió. 

Por su parte, la OCI expresó su plena solidaridad con Türkiye y reafirmó su apoyo inquebrantable en la defensa de la soberanía, seguridad y estabilidad del país. La Secretaría General de la OCI exigió el cese inmediato de cualquier acción que pudiera escalar las tensiones y desestabilizar la región.

Subrayó que amenazar a los Estados miembros y socavar su seguridad viola los principios de las relaciones internacionales, los cuales están fundados en la buena vecindad y el respeto mutuo.

Este miércoles, el Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informó que el misil iraní se detectó luego de que cruzara espacio aéreo de Iraq y Siria, siendo neutralizado exitosamente por las defensas aliadas.

Los restos del misil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay, en el sur de Türkiye, sin que se reportaran víctimas ni heridos.

Como respuesta a estos hechos, Türkiye convocó al embajador iraní Mohammad Hassan Habibollahzadeh ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, se le transmitió una firme protesta y una profunda preocupación por el incidente.

Los funcionarios subrayaron que se debe evitar a toda costa cualquier medida que arriesgue la expansión de los conflictos y la mayor desestabilización de la región".

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataques contra Irán podrían durar "mucho más" de lo previsto, dice Trump
Aerolíneas turcas suspenden los vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano y Jordania hasta el 6 de marzo
Líbano prohíbe las actividades militares de Hezbollah tras ataques contra Israel
Ejército israelí evacúa hogares en campamento de refugiados en Cisjordania ocupada para uso militar
Irán afirma haber atacado 500 sitios militares y estratégicos de Israel y EE.UU. en el conflicto
El ataque contra Irán es “injusto e ilegal”, advierte el partido gobernante de Türkiye
Conflicto en Oriente Medio se extiende en tercer día con ataques en Irán y explosiones en el Golfo
Israel cierra el paso de Rafah y vuelve a aislar a Gaza, mientras ataca Irán
Trump anticipa que operación contra Irán durará “un mes”, mientras siguen ataques en Oriente Medio
Erdogan expresa condolencias por la muerte de Jamenei y pide diálogo ante conflicto en Oriente Medio
Israel amplía su ofensiva a Líbano: anuncia “campaña” contra Hezbollah y lanza ataques letales
El crudo sube 10% tras ataques en Oriente Medio y podría llegar a 100 dólares
Erdogan insta a la diplomacia en llamada con el príncipe saudí en medio de las tensiones con Irán
¿Quién era Alí Jamenei, el líder Supremo de Irán que murió en ataque de EE.UU. e Israel?
Segundo día de fuego: Israel y EE.UU. siguen atacando Irán mientras Teherán lanza respuesta regional