Las voces de respaldo a Türkiye se han multiplicado desde este miércoles, luego de que un misil procedente de Irán fuera detectado y derribado por las defensas aéreas de la OTAN cuando se dirigía a territorio turco. Tanto España y Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) rechazaron el incidente y cerraron filas en torno a Ankara.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, le expresó en una llamada al ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, que "los ataques al territorio soberano turco son inaceptables”, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. Y añadió que Rubio también “prometió el pleno apoyo de Estados Unidos".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, informó en X que sostuvo una llamada con Fidan, en la que le trasladó la solidaridad de Madrid “con el gobierno y pueblo turco ante el lanzamiento de un misil contra su país por parte de Irán, que condenamos con firmeza”. Y añadió: “España reitera el llamamiento a la desescalada en Oriente Medio y el retorno a las negociaciones diplomáticas. Exigimos a todas las partes el respeto del derecho internacional. Trabajamos para la paz”.

De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos manifestó que considera el lanzamiento del misil hacia territorio de Türkiye una “grave escalada, una flagrante violación de la soberanía estatal y una amenaza directa a la seguridad y estabilidad regional”. En esa línea, afirmó que “la extensión de los ataques a países adicionales es inaceptable y condenada bajo todas las normas legales y políticas”, además de constituir “una grave escalada que socava los esfuerzos de distensión y agudiza las tensiones regionales”.

La declaración de Qatar tuvo un tono parecido, calificando el incidente con el misil balístico de “peligrosa escalada”, que pone en jaque la seguridad de Oriente Medio. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país afirmó que la continua apertura de nuevos frentes por parte de Irán y la ampliación del alcance de la escalada con los países vecinos representa un gran riesgo, por lo que instó a Teherán a detener de inmediato las "políticas irresponsables" que socavan la estabilidad regional. También instó a Irán a "priorizar los intereses de los pueblos de la región y adherirse a los principios de buena vecindad y al derecho internacional".