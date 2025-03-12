El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, recibió con satisfacción el reciente acuerdo destinado a salvaguardar la integridad territorial de Siria, enfatizando que su plena implementación beneficiará principalmente al pueblo sirio.

Durante un iftar celebrado el martes en el Complejo Presidencial de Ankara, Erdogan afirmó que Türkiye considera cualquier esfuerzo para eliminar el terrorismo de Siria como un paso en la dirección correcta.

"Los ganadores de este acuerdo serán los sirios", declaró, subrayando el compromiso de Ankara con la estabilidad regional.

Acuerdo de unidad en Siria

Las declaraciones de Erdogan llegan un día después de que el gobierno de transición, encabezado por Ahmed Al-Sharaa, anunciara un acuerdo histórico con las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la rama siria del grupo YPG/PKK.

El pacto reafirma la unidad territorial de Siria y rechaza cualquier forma de división, según un comunicado de la presidencia siria. También garantiza la participación de todos los sirios en los procesos políticos y en las instituciones estatales, sin importar su origen religioso o étnico.

Además, reconoce a la comunidad kurda como una parte integral del Estado sirio y le asegura derechos de ciudadanía y garantías constitucionales.

Türkiye ha defendido durante mucho tiempo la soberanía de Siria y se ha opuesto a cualquier movimiento separatista, en particular los vinculados al PKK/YPG, considerado un grupo terrorista por Ankara, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea.

El acuerdo se alinea con la postura de Türkiye de preservar la unidad territorial de Siria mientras se eliminan las amenazas terroristas en sus fronteras.